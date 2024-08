Meteo Bologna, previsioni da Giovedì 15 a Sabato 17 Agosto

Giovedì, 15 Agosto 2024

Il tempo a Bologna giovedì sarà caratterizzato da un cielo prevalentemente sereno fino alle prime ore del mattino, quando si potranno osservare nubi sparse. Nel corso della mattinata il cielo si andrà via via coprendo, con un aumento della nuvolosità che porterà a piogge nel tardo pomeriggio. Le temperature massime saranno intorno ai 36°C nel primo pomeriggio, per poi diminuire leggermente nel tardo pomeriggio a causa delle precipitazioni. Il vento soffierà prevalentemente da direzione nord-ovest con una velocità media di 10-12 km/h, mentre l’umidità si manterrà intorno al 34-44%.

Venerdì, 16 Agosto 2024

Venerdì il cielo sarà parzialmente nuvoloso al mattino, con un aumento della nuvolosità nel corso della giornata che porterà a piogge nel primo pomeriggio. Le temperature massime si attesteranno intorno ai 32-33°C nel primo pomeriggio, diminuendo leggermente nel tardo pomeriggio. Il vento soffierà da direzione sud-sud-ovest con una velocità media di 5-8 km/h, mentre l’umidità si manterrà intorno al 51-59%.

Sabato, 17 Agosto 2024

La giornata di sabato sarà caratterizzata da un cielo sereno per gran parte della giornata, con un aumento della nuvolosità nel tardo pomeriggio. Le temperature massime si attesteranno intorno ai 34-35°C nel primo pomeriggio, diminuendo leggermente nel tardo pomeriggio. Il vento soffierà prevalentemente da direzione sud-sud-est con una velocità media di 8-10 km/h, mentre l’umidità si manterrà intorno al 28-52%.

Con queste previsioni dettagliate, è possibile pianificare al meglio le attività e adattarsi alle condizioni atmosferiche previste nei prossimi giorni a Bologna.