Meteo Catania, previsioni da Giovedì 15 a Sabato 17 Agosto

Giovedì, 15 Agosto 2024

Per la giornata di giovedì a Catania, ci attendiamo una stabilità atmosferica con cieli sereni per la maggior parte della giornata. Tuttavia, verso le 13:00 si prevede un leggero aumento delle nuvole, ma senza precipitazioni. Le temperature si manterranno elevate, con valori vicini ai 35°C dalle 10:00 alle 15:00, e l’umidità raggiungerà il picco del 71% intorno alle 19:00. Il vento soffierà moderatamente, con punte di 15 km/h provenienti da est intorno alle 15:00.

Venerdì, 16 Agosto 2024

Venerdì a Catania il tempo sarà nuovamente stabile, con cieli sereni per la maggior parte della giornata. Tuttavia, nel pomeriggio si prevede un aumento delle nuvole sparse, che potrebbero portare a condizioni di cielo coperto verso sera. Le temperature massime si attesteranno intorno ai 35°C tra le 10:00 e le 13:00, mentre l’umidità si manterrà intorno al 56% nel pomeriggio. Il vento sarà prevalentemente debole, con una leggera variazione della direzione nel corso della giornata.

Sabato, 17 Agosto 2024

Per sabato, si prevedono condizioni atmosferiche più variabili. Nella prima parte della giornata, il cielo sarà sereno con un aumento delle nuvole sparse intorno alle 10:00, seguito da un rapido peggioramento con cielo coperto nelle ore centrali del giorno. Le temperature massime si manterranno intorno ai 34-35°C fino alle 15:00, mentre l’umidità aumenterà fino al 53% nel pomeriggio. Il vento soffierà moderatamente da ovest-sudovest, con punte di 7 km/h.

In conclusione, il fine settimana a Catania si prospetta con temperature elevate e un’umidità significativa, con la possibilità di un aumento delle nuvole nel corso dei giorni. È consigliabile prestare attenzione alle previsioni meteorologiche per eventuali aggiornamenti in tempo reale.