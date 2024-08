Meteo Catanzaro, previsioni da Giovedì 15 a Sabato 17 Agosto

Previsioni Meteo per Catanzaro

Nei prossimi giorni a Catanzaro sono attese condizioni meteo stabili e senza precipitazioni significative. Vediamo nel dettaglio cosa ci aspetta giorno per giorno.

Giovedì, 15 Agosto 2024

La giornata di giovedì sarà caratterizzata da tempo sereno per gran parte della giornata. La temperatura massima si attesterà sui 36.6°C intorno alle ore centrali del giorno, con un calo graduale nel pomeriggio e in serata. L’umidità si manterrà intorno al 30% al mattino, salendo al 61% verso le 19:00. Il vento soffierà con moderata intensità, con velocità comprese tra 5 e 14 km/h, proveniente prevalentemente da direzione sud-est e sud-ovest.

Venerdì, 16 Agosto 2024

Venerdì sarà caratterizzato da tempo sereno al mattino, con un leggero aumento delle nubi nel pomeriggio. Le temperature massime raggiungeranno i 37.2°C verso mezzogiorno, per poi diminuire leggermente nelle ore successive. L’umidità si manterrà intorno al 27-35% per gran parte della giornata. Il vento soffierà con intensità variabile tra 4 e 13 km/h, provenendo principalmente da sud-est e sud, con una leggera svolta verso sud-ovest nel pomeriggio.

Sabato, 17 Agosto 2024

Sabato si prevede un inizio di giornata con cielo sereno, seguito da un aumento delle nubi nel pomeriggio. Le temperature massime si attesteranno sui 36.2°C intorno alle ore centrali del giorno, per poi diminuire gradualmente nel tardo pomeriggio e in serata. L’umidità si manterrà intorno al 31-39% per gran parte della giornata. Il vento soffierà con intensità compresa tra 3 e 16 km/h, proveniente principalmente da direzione ovest e sud-ovest.

In conclusione, le previsioni meteo per i prossimi giorni a Catanzaro indicano condizioni generali di bel tempo, con temperature elevate e cielo prevalentemente sereno, salvo qualche aumento delle nubi nel corso della giornata di venerdì e sabato. È consigliabile prestare attenzione alle temperature elevate, soprattutto nelle ore centrali della giornata, e mantenere un adeguato livello di idratazione e protezione solare.