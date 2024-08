Meteo Firenze, previsioni da Giovedì 15 a Sabato 17 Agosto

PREVISIONI METEO PER FIRENZE

Le previsioni meteo per i prossimi giorni a Firenze indicano un mix di condizioni meteorologiche, con giornate variabili caratterizzate da nubi sparse, copertura nuvolosa e possibili precipitazioni in arrivo. Analizziamo nel dettaglio le previsioni per ogni giorno.

Giovedì, 15 Agosto 2024

La giornata inizierà con un cielo sereno e temperature intorno ai 25°C con un’umidità del 76%. Nel corso della mattinata, ci aspettiamo un aumento della copertura nuvolosa con temperature che saliranno fino a 32°C e un’umidità del 46%. Nel pomeriggio, la situazione meteorologica sarà caratterizzata da cielo coperto con temperature massime di 35°C e un’umidità del 31%. Queste condizioni si manterranno nel corso della serata con temperature che scenderanno gradualmente fino a 24.7°C e un’umidità del 71%.

Per quanto riguarda il vento, avremo una velocità media che oscillerà tra i 2 e gli 8 km/h proveniente da diverse direzioni come Est, Ovest e Nord-Ovest.

Venerdì, 16 Agosto 2024

La giornata inizierà con nubi sparse e temperature intorno ai 24°C con un’umidità del 73%. Nel corso della mattinata, la copertura nuvolosa aumenterà con temperature che raggiungeranno i 32°C e un’umidità del 49%. Nel pomeriggio, il cielo sarà coperto con temperature massime di 34.3°C e un’umidità del 42%, condizioni che si manterranno anche durante la sera con temperature che scenderanno fino a 25.1°C e un’umidità dell’88%. Il vento soffierà con una velocità compresa tra 1 e 7 km/h proveniente principalmente da direzioni Sud, Ovest e Sud-Ovest.

Sabato, 17 Agosto 2024

La giornata inizierà con cielo sereno e temperature intorno ai 24°C con un’umidità del 86%. Durante la mattinata, avremo un aumento della copertura nuvolosa con temperature che saliranno fino a 35.3°C e un’umidità del 32%. Nel pomeriggio, il cielo sarà coperto con temperature massime di 35.3°C e un’umidità del 32%. Queste condizioni si manterranno nel corso della serata con temperature che scenderanno fino a 24.8°C e un’umidità dell’85%. Il vento soffierà con una velocità tra 0 e 15 km/h proveniente da direzioni Est, Ovest e Nord-Est.

In base alle previsioni, possiamo aspettarci una variazione delle condizioni meteorologiche nei prossimi giorni, con una combinazione di sereno, copertura nuvolosa e possibili precipitazioni. È consigliabile prestare attenzione ai bollettini meteo aggiornati per essere pronti ad affrontare le eventuali variazioni del tempo.