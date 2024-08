Meteo L’Aquila, previsioni da Giovedì 15 a Sabato 17 Agosto

Meteo L’Aquila prossimi giorni 15 Agosto, 16 Agosto, 17 Agosto: temperature in lieve aumento con cielo variabile

Prendiamo in esame le previsioni meteo per i prossimi giorni a L’Aquila, in particolare per Giovedì 15 Agosto, Venerdì 16 Agosto e Sabato 17 Agosto. Le temperature si manterranno gradevoli, con qualche variazione durante le ore notturne, e il cielo sarà prevalentemente variabile con la presenza di nuvole sparse.

Meteo per Giovedì, 15 Agosto 2024

La giornata di giovedì si preannuncia stabile e asciutta con cielo sereno o poco nuvoloso fino a metà mattina. A partire dalle 10:00 è prevista un’incremento della copertura nuvolosa che porterà a condizioni di cielo coperto fino al tardo pomeriggio. Le temperature massime si attesteranno intorno ai 34-35°C, mentre le minime notturne si manterranno intorno ai 19-20°C. Il vento sarà debole con direzione variabile tra nord e nord-ovest, mentre l’umidità si manterrà intorno al 30% durante il giorno.

Meteo per Venerdì, 16 Agosto 2024

Venerdì vedrà un’inizio di giornata con cielo poco nuvoloso, ma già dalla mattina si assisterà ad un aumento della copertura nuvolosa che porterà a condizioni di cielo coperto per gran parte della giornata. Le temperature massime si manterranno intorno ai 32-33°C, con minime notturne intorno ai 18-19°C. Il vento sarà debole con direzione prevalente da ovest a sud-ovest, mentre l’umidità si manterrà intorno al 30-35% durante il giorno.

Meteo per Sabato, 17 Agosto 2024

Sabato si prospetta come una giornata con cielo variabile e presenza di nubi sparse per gran parte della giornata. Le temperature massime si manterranno intorno ai 31-32°C, con minime notturne intorno ai 18-19°C. Il vento sarà debole con direzione prevalente da ovest a sud-ovest, mentre l’umidità si manterrà intorno al 30-40% durante il giorno.