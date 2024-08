Meteo Messina, previsioni da Giovedì 15 a Sabato 17 Agosto

Giovedì, 15 Agosto 2024

Per quanto riguarda il tempo per giovedì, ci aspettiamo una giornata prevalentemente serena a Messina. Le temperature massime si aggireranno intorno ai 36-37°C durante le ore più calde del pomeriggio, mentre le minime notturne si attesteranno intorno ai 28-29°C. L’umidità si manterrà intorno al 30-40%, mentre i venti soffieranno con una velocità media di 10-15 km/h provenienti principalmente da direzione Nord-Nord-Ovest. Non sono previste precipitazioni, e il cielo si manterrà sereno per l’intera giornata.

Venerdì, 16 Agosto 2024

Anche per venerdì possiamo prevedere un tempo stabile e sereno a Messina. Le temperature massime raggiungeranno i 35-36°C nel primo pomeriggio, con un leggero calo verso sera, mentre le minime notturne si manterranno intorno ai 28-30°C. L’umidità si manterrà costante intorno al 35-40%, mentre i venti soffieranno con una velocità media di 8-10 km/h provenienti principalmente da direzione Nord-Nord-Ovest. Il cielo rimarrà sereno per l’intera giornata, senza precipitazioni.

Sabato, 17 Agosto 2024

La giornata di sabato sarà caratterizzata da condizioni meteorologiche leggermente diverse rispetto ai giorni precedenti. Durante la mattinata il cielo si presenterà coperto, con temperature massime intorno ai 33-34°C. Nel pomeriggio è prevista una copertura nuvolosa con temperature massime di 32-33°C. Durante la serata le nuvole si diraderanno e le temperature si manterranno intorno ai 29-30°C. L’umidità aumenterà fino al 55-60% durante la fase più nuvolosa della giornata, mentre i venti soffieranno con una velocità media di 10-15 km/h provenienti principalmente da direzione Nord-Nord-Ovest. Non sono previste precipitazioni, ma ci sarà una variazione nel cielo da coperto a poco nuvoloso nel corso della giornata.

Con queste previsioni, è possibile pianificare le attività per i prossimi giorni tenendo conto delle condizioni meteorologiche previste. Speriamo che questo articolo ti sia stato utile per pianificare al meglio le tue giornate a Messina!