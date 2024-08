Meteo Milano, previsioni da Giovedì 15 a Sabato 17 Agosto

Previsioni Meteo Milano: 15 Agosto, 16 Agosto, 17 Agosto

Le previsioni meteo per Milano indicano un mix di condizioni atmosferiche nei prossimi giorni. Analizziamo nel dettaglio le previsioni per ciascuna giornata.

Giovedì, 15 Agosto 2024

Durante la notte e le prime ore del mattino, il cielo sarà prevalentemente coperto con leggere precipitazioni e temperature intorno ai 23°C. Il vento soffierà da ovest con una velocità media di 4 km/h. Nel corso della mattinata, il cielo rimarrà coperto, con una leggera diminuzione dell’umidità e un aumento delle temperature fino a 30°C. Il vento si sposterà verso sud-est mantenendo una leggera intensità. Nel pomeriggio, il cielo resterà coperto con temperatura di 31.5°C e vento proveniente da sud con una velocità di 5-9 km/h. Nel tardo pomeriggio e sera, il cielo rimarrà coperto con temperature intorno ai 29°C e un leggero aumento dell’umidità. Il vento si sposterà leggermente verso ovest-sud-ovest con una velocità di 5-7 km/h.

Venerdì, 16 Agosto 2024

Durante la notte e le prime ore del mattino, il cielo sarà nuvoloso con leggera diminuzione delle temperature e umidità intorno al 70%. Il vento soffierà da nord-ovest con una velocità media di 2-3 km/h. Nel corso della mattinata, il cielo resterà coperto con un lieve aumento delle temperature e del vento proveniente da sud-ovest con una velocità di 6 km/h. Nel pomeriggio, il cielo si manterrà coperto con temperature intorno ai 29.9°C e vento da sud-ovest con velocità di 10-11 km/h. Nel tardo pomeriggio e sera, il cielo rimarrà coperto con leggero aumento dell’umidità e temperature intorno ai 22-24°C. Il vento si sposterà verso sud-ovest con velocità di 8-9 km/h.

Sabato, 17 Agosto 2024

Durante la notte e le prime ore del mattino, il cielo sarà coperto con lieve diminuzione delle temperature e aumento dell’umidità. Il vento soffierà da nord-ovest con una velocità media di 2-4 km/h. Nel corso della mattinata, il cielo sarà coperto con temperature intorno ai 30°C e vento debole proveniente da sud-sud-ovest. Nel pomeriggio, il cielo si manterrà coperto con leggera diminuzione delle temperature e vento proveniente da sud-ovest con una velocità di 5-8 km/h. Nel tardo pomeriggio e sera, il cielo rimarrà coperto con temperatura intorno ai 22-23°C e un leggero aumento dell’umidità. Il vento si sposterà leggermente verso ovest-nord-ovest con una velocità di 4-7 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Milano indicano una varietà di condizioni atmosferiche nei prossimi giorni, con temperature che variano dai 20°C ai 31.5°C e venti di intensità variabile provenienti da diverse direzioni. È consigliabile prestare attenzione alle previsioni locali per eventuali aggiornamenti sulle condizioni meteo.