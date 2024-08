Meteo Palermo, previsioni da Giovedì 15 a Sabato 17 Agosto

Previsioni Meteo Palermo

Le previsioni meteo per i prossimi giorni a Palermo mostrano un andamento del tempo variabile, con alcune giornate di sereno e altre caratterizzate da nubi sparse e copertura nuvolosa. Vediamo nel dettaglio cosa ci aspetta giorno per giorno.

Giovedì, 15 Agosto 2024

La giornata inizierà con cieli sereni con temperatura intorno ai 27°C e umidità al 60%. Nel corso della mattinata il tempo rimarrà stabile con cielo sereno e lieve aumento della temperatura fino a 33°C. Nel pomeriggio non ci saranno variazioni significative, con una leggera brezza orientata verso Est-Nordest. Le condizioni rimarranno stabili fino alla sera, con un calo delle temperature e una leggera aumentata dell’umidità. La giornata si concluderà con una temperatura di circa 27°C e cielo sereno.

Venerdì, 16 Agosto 2024

Anche venerdì le condizioni meteo saranno piuttosto stabili, con cielo sereno per gran parte della giornata. La mattinata sarà caratterizzata da temperature intorno ai 32°C e umidità al 42%, con una leggera brezza orientata a Nordest. Nel corso della giornata le condizioni non subiranno variazioni significative, con temperature che si manterranno intorno ai 32-33°C e cielo sereno. Nel tardo pomeriggio e sera è prevista un’aumento dell’umidità e la comparsa di nubi sparse, con temperature intorno ai 27-28°C.

Sabato, 17 Agosto 2024

La giornata di sabato sarà caratterizzata da un aumento della copertura nuvolosa e la comparsa di nubi sparse. La mattinata inizierà con temperature intorno ai 31-32°C e un’umidità del 50%, con cielo parzialmente coperto. Nel corso della giornata le condizioni non subiranno variazioni significative, con una leggera brezza orientata verso Est-Nordest. Nel pomeriggio e sera è previsto un aumento dell’umidità e la copertura nuvolosa, con temperature che si manterranno intorno ai 28-30°C.

In conclusione, le previsioni meteo per i prossimi giorni a Palermo indicano un trend di stabilità e temperature elevate, con una leggera variabilità nella copertura nuvolosa e umidità. È consigliabile prestare attenzione alle variazioni del tempo e prepararsi di conseguenza per godersi al meglio le giornate estive.