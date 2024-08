Meteo Prato, previsioni da Giovedì 15 a Sabato 17 Agosto

Giovedì, 15 Agosto 2024

Le previsioni meteo per giovedì, 15 Agosto 2024, a Prato indicano una giornata che inizierà con cieli sereni e temperature intorno ai 25-26°C nelle prime ore del mattino. Verso le 10:00, il cielo si coprirà gradualmente, portando a condizioni nuvolose con una temperatura massima di 34.2°C intorno alle ore 11:00. Nel pomeriggio, il cielo rimarrà coperto con temperature elevate, fino a 37.5°C verso le 15:00. Nel tardo pomeriggio e sera, le nuvole si diraderanno leggermente, ma le temperature resteranno elevate, intorno ai 32-33°C. Le condizioni del vento saranno prevalenti da sud-ovest con una velocità media compresa tra 3 e 6 km/h.

Venerdì, 16 Agosto 2024

Per venerdì, 16 Agosto 2024, a Prato, si prevede una giornata nuvolosa con temperature leggermente più basse rispetto al giorno precedente. Il mattino inizierà con cieli coperti e temperature intorno ai 25-26°C. Nel corso della giornata, il cielo rimarrà principalmente coperto con temperature massime di 34.2°C verso le 11:00. Nel pomeriggio, le condizioni meteorologiche si manterranno stabili con una leggera diminuzione delle nuvole e una temperatura di circa 33-34°C. Il vento sarà prevalentemente da sud-ovest con una velocità media compresa tra 2 e 12 km/h.

Sabato, 17 Agosto 2024

Per sabato, 17 Agosto 2024, a Prato, si prevede una giornata con un cambiamento significativo delle condizioni meteorologiche. Il mattino inizierà con cieli coperti e temperature intorno ai 25°C. Verso mezzogiorno, il cielo si coprirà ulteriormente e le temperature salirebbero fino a 31.3°C verso le 11:00. Nel primo pomeriggio, sono previste precipitazioni con la temperatura che si attesterà intorno ai 29-30°C. Nel tardo pomeriggio e sera, sono previsti temporali e piogge con una diminuzione significativa delle temperature, intorno ai 23-25°C. Il vento sarà variabile con una velocità media compresa tra 0 e 10 km/h.

Queste sono le previsioni meteo dettagliate per i prossimi tre giorni a Prato. La popolazione è invitata a tenere conto di queste previsioni per pianificare al meglio le proprie attività all’aperto e per adottare le misure di sicurezza necessarie in caso di precipitazioni intense. Restate aggiornati sulle previsioni meteo, poiché potrebbero verificarsi cambiamenti nelle condizioni meteorologiche nei prossimi giorni.