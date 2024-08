Meteo Verona, previsioni da Giovedì 15 a Sabato 17 Agosto

Meteo Verona prossimi giorni 15 Agosto, 16 Agosto, 17 Agosto: temperature in aumento e possibili temporali

Le previsioni meteo per i prossimi giorni a Verona indicano un graduale aumento delle temperature, con possibili temporali nella giornata di Sabato. Analizziamo nel dettaglio il meteo per ogni singolo giorno.

Giovedì, 15 Agosto 2024

Durante le prime ore del mattino, previsti cieli coperti con umidità intorno all’86%. Nel corso della mattinata, le nubi tenderanno a diradarsi, lasciando spazio a schiarite e temperature in aumento fino a 28.8°C. Nel pomeriggio, il cielo sarà prevalentemente coperto, con temperature che raggiungeranno i 33.5°C. La sera e la notte si manterranno coperte, con temperature che si attesteranno intorno ai 25.2°C e un’umidità del 85%.

Il vento soffierà da ovest con una velocità compresa tra i 2 e i 9 km/h. L’umidità si manterrà elevata, accompagnata da temperature in aumento nel corso della giornata.

Venerdì, 16 Agosto 2024

La giornata di Venerdì sarà caratterizzata da cieli coperti e umidità elevata, con temperature che si manterranno intorno ai 32.9°C nel primo pomeriggio. Nel corso della giornata, il cielo sarà prevalentemente coperto, con temperature massime intorno ai 33.7°C. La sera e la notte si manterranno coperte, con temperature intorno ai 23.2°C e umidità intorno all’88%.

Il vento sarà prevalentemente moderato proveniente da sud-ovest con velocità comprese tra 0 e 13 km/h. Le condizioni di umidità elevata si manterranno per l’intera giornata, mentre le temperature raggiungeranno valori elevati.

Sabato, 17 Agosto 2024

Il sabato inizierà con cieli sereni e temperature intorno ai 22.7°C, seguite da un aumento delle nubi nel corso della mattinata. Nel primo pomeriggio, le nubi si manterranno sparse, con temperature massime intorno ai 31.7°C. Nel tardo pomeriggio e in serata sono previsti temporali con temperature intorno ai 26.8°C e un’umidità del 69%.

Il vento sarà variabile durante la giornata, con una leggera intensificazione nel tardo pomeriggio. Le temperature si manterranno elevate, mentre l’umidità diminuirà nel corso della giornata fino al sopraggiungere dei temporali.

In conclusione, le previsioni meteo per Verona indicano un aumento delle temperature nei prossimi giorni, con possibilità di temporali nella giornata di Sabato. È consigliabile prestare attenzione alle previsioni aggiornate per eventuali cambiamenti nel meteo.