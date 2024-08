Previsioni meteo: Anticiclone Africano coi giorni contati, nel weekend forte perturbazione in arrivo

Cambiamenti meteo in Italia: l’ondata di Caldo Africano ha i giorni contati

L’ondata di caldo africano che ha colpito l’Italia nelle ultime settimane sembra ormai prossima alla sua conclusione. Questo periodo di temperature eccezionalmente elevate, che in molte regioni hanno sfiorato e in alcuni casi oltrepassato i 40 gradi, è stato causato dall’anticiclone sub-tropicale di matrice nord-africana, che ha portato a una fase di caldo prolungato accompagnato da tassi di umidità crescenti. Questo Anticiclone nei prossimi giorni tenderà a indebolirsi progressivamente fino a crollare sotto l’effetto di una perturbazione di origine atlantica nel corso del weekend.

Ancora caldo intenso a Ferragosto e Venerdì 16, ma con Anticiclone più debole

Durante la giornata di Ferragosto e venerdì 16 agosto, l’alta pressione continuerà a mantenere un clima molto caldo e afoso sull’Italia, con temperature che raggiungeranno ancora i 35-38 gradi nelle aree interne. Nonostante ciò, è previsto un parziale indebolimento della struttura anticiclonica, specialmente sulle regioni occidentali, a causa di una modesta depressione in quota situata tra le Baleari e la Sardegna. Questo porterà a un aumento della nuvolosità e alla possibilità di rovesci e temporali, in particolare per quanto riguarda Ferragosto su Piemonte, Sardegna e, in modo sporadico, sui rilievi alpini e appenninici nelle ore pomeridiane; poi Venerdì 16, l’instabilità aumenterà soprattutto al Nord, con temporali che dalle Alpi potranno estendersi fino alle pianure, mentre rovesci interesseranno nuovamente la Toscana e la Sardegna. Sul resto del Centro-Sud il tempo rimarrà generalmente asciutto.

Weekend di cambiamento: Arriva una forte perturbazione atlantica

Nel fine settimana, l’anticiclone sarà definitivamente spodestato da una saccatura atlantica, la quale determinerà il tanto atteso cambio di circolazione atmosferica. Le correnti atlantiche porteranno un peggioramento delle condizioni meteo dal tardo pomeriggio e soprattutto dalla serata di sabato 17 agosto, con fenomeni anche intensi e grandinate che colpiranno il Nord-Ovest. Al Centro-Sud, invece, si avrà instabilità pomeridiana con rovesci e temporali lungo le aree appenniniche e interne, mentre le coste e le pianure godranno di un tempo più soleggiato. Nonostante il peggioramento in arrivo, le temperature rimarranno ancora elevate e il clima afoso, in quanto l’aria più fresca di origine atlantica non avrà effettivamente ancora raggiunto la penisola.

Domenica 18 Agosto, il giorno della svolta

Domenica 18 agosto sarà il giorno della svolta, con la perturbazione che entrerà in maniera incisiva sulla penisola. Si prevede infatti un forte peggioramento delle condizioni meteo, con temporali diffusi che dal Nord si estenderanno progressivamente anche al Centro (raggiungendo forse anche la Campania entro la fine della giornata). I fenomeni saranno spesso intensi, accompagnati da grandinate frequenti, elevata attività elettrica, nubifragi e possibili fenomeni vorticosi. La forte instabilità alimenterà temporali sia sulle aree interne che sulle zone costiere e marittime. Le temperature subiranno un netto calo, anche di 8-10 gradi al Nord, mentre il Sud dovrà attendere lunedì 19 agosto per apprezzare una diminuzione termica significativa e l’arrivo di piogge e temporali.

In conclusione, dopo settimane di caldo intenso, l’Italia si prepara a un cambiamento meteorologico che porterà un po’ di sollievo grazie a un deciso calo termico, ma anche un peggioramento delle condizioni atmosferiche con fenomeni intensi e diffusi, che saranno sicuramente da tenere d’occhio.