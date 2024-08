Violenti temporali e nubifragi in Piemonte: frana sulla provinciale del Sestriere

Un altro pomeriggio di forti temporali ha colpito il Piemonte, causando numerosi disagi, soprattutto nel Torinese. Un intenso nubifragio si è abbattuto sulla zona di Fenestrelle, nelle Alpi torinesi, provocando una frana che ha causato problemi alla circolazione stradale.

Secondo quanto riportato dal Centro Meteo Piemonte, in poco più di un’ora si è registrato un accumulo pluviometrico superiore ai 60 millimetri. La pioggia torrenziale ha causato il distacco di una frana che è caduta sulla provinciale 23 del Sestriere tra Fenestrelle e la frazione di Mentoulles. Sebbene il traffico non sia stato completamente interrotto, è stato necessario instaurare un senso unico alternato, causando lunghe code in entrambe le direzioni, sia verso il Sestriere che in direzione di Pinerolo.

I vigili del fuoco sono intervenuti rapidamente per soccorrere alcune persone rimaste bloccate con le loro auto in via del Forte, una strada che si dirama dalla provinciale e conduce al Forte di Fenestrelle. Le persone coinvolte sono state raggiunte e portate in un luogo sicuro. Fortunatamente non si segnalano feriti.

La situazione critica non ha risparmiato Torino e le aree limitrofe, dove il maltempo ha provocato allagamenti e ulteriori disagi alla viabilità. A Moncalieri, un violento temporale accompagnato da raffiche di vento ha abbattuto numerosi alberi e scoperchiato un edificio.