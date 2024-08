Avviso dell’Aeronautica Militare per caldo estremo e temporali, ecco i dettagli

Prosegue l’intensa ondata di calore sull’Italia, con temperature che continuano ad essere molto elevate su gran parte del paese. L’Aeronautica Militare ha emesso un avviso segnalando la persistenza di condizioni di caldo estremo ma anche l’arrivo di temporali su una regione. Ecco i dettagli:

Ondata di Calore: le regioni più colpite

Secondo l’avviso emesso alle ore 12:00 UTC del 15 agosto 2024, le regioni Umbria, Lazio e il nord/nord-est della Calabria continueranno a sperimentare condizioni di calore estremo per le prossime 30 ore. In queste aree, le temperature potrebbero raggiungere punte di 38-39°C, in particolare nelle zone interne.

Ancora più intenso il caldo previsto in Campania, Puglia, Basilicata e Sicilia, dove l’ondata di calore potrebbe persistere per ulteriori 48-60 ore, con temperature che potranno toccare i 40°C nelle aree interne. Queste condizioni di caldo estremo mettono a rischio soprattutto le categorie più vulnerabili, come anziani, bambini e persone con patologie croniche.

In arrivo temporali sulla Sardegna

Parallelamente, l’Aeronautica Militare prevede un cambio di scenario meteorologico per la Sardegna, dove dalla tarda mattinata di domani, venerdì 16 agosto 2024, e per le successive 6-9 ore, sono attesi temporali intensi. Questi fenomeni saranno caratterizzati da forte attività elettrica, locali grandinate e raffiche di vento particolarmente forti.

I temporali potrebbero causare disagi, soprattutto nelle zone più esposte, con possibili allagamenti locali e interruzioni del traffico aereo e marittimo. È consigliata la massima attenzione, soprattutto per chi si trova in aree soggette a rischio idrogeologico.