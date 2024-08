Meteo Genova, previsioni da Venerdì 16 a Domenica 18 Agosto

Venerdì, 16 Agosto 2024

Le previsioni meteo per Venerdì indicano una giornata caratterizzata da cielo coperto con temperature comprese tra i 25.1°C e i 31.6°C. L’umidità si manterrà intorno al 58-78% e i venti soffieranno con una velocità media tra i 3 e i 11 km/h provenienti da direzioni nord-nordest e sud-sudovest. Non sono previste precipitazioni durante il giorno, tranne per alcune nubi sparse nel primo pomeriggio.

Sabato, 17 Agosto 2024

Per Sabato, il cielo si presenterà nuvoloso con un aumento delle precipitazioni. Le temperature oscilleranno tra i 24.5°C e i 26.4°C, mentre l’umidità varierà tra il 77% e il 91%. I venti saranno prevalentemente deboli, con una velocità media tra 0 e 6 km/h provenienti da diverse direzioni. Nel corso della giornata sono previste piogge, temporali e nubi sparse, con i momenti più intensi concentrati tra la mattina e il primo pomeriggio.

Domenica, 18 Agosto 2024

La giornata di Domenica sarà caratterizzata da un aumento delle precipitazioni rispetto al giorno precedente. Le temperature si manterranno tra i 22.8°C e i 26.4°C, mentre l’umidità sarà compresa tra il 73% e il 97%. I venti soffieranno con una velocità media tra 0 e 5 km/h provenienti da varie direzioni. Si prevedono piogge e temporali, in particolare nelle prime ore del mattino e nel primo pomeriggio, con cielo nuvoloso per il resto della giornata.

Le previsioni meteo per i prossimi giorni a Genova indicano, dunque, un aumento delle precipitazioni a partire da Sabato, con una diminuzione delle temperature e un aumento dell’umidità. È consigliabile prestare attenzione a tali condizioni meteo, soprattutto in caso di attività all’aperto o spostamenti.