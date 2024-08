Meteo L’Aquila, previsioni da Venerdì 16 a Domenica 18 Agosto

Venerdì, 16 Agosto 2024:

Il tempo per Venerdì sarà caratterizzato da una prevalenza di nuvolosità. Al mattino avremo cieli coperti con temperature intorno ai 18-20°C. Nel corso della giornata, le nuvole si manterranno presenti, con temperature massime che arriveranno a toccare i 32°C. Non sono previste precipitazioni rilevanti, ma l’umidità sarà moderata, oscillando tra il 40% e il 86%. Il vento soffierà con intensità variabile dai 3 ai 15 km/h prevalente da ovest-nordovest.

Sabato, 17 Agosto 2024:

Anche per Sabato il cielo si manterrà prevalentemente coperto. Le temperature oscilleranno tra i 17 e i 31 gradi. Nel corso della giornata, la nuvolosità rimarrà costante con un’umidità che andrà dal 31% al 81%. Non sono previste precipitazioni significative. Il vento soffierà con intensità variabile dai 3 ai 18 km/h proveniente prevalentemente da ovest-sudovest.

Domenica, 18 Agosto 2024:

La giornata di Domenica sarà caratterizzata da un progressivo peggioramento delle condizioni meteorologiche. La mattina inizierà con cieli coperti e temperature intorno ai 19-20°C. Nel corso della giornata, la nuvolosità aumenterà e si prevedono precipitazioni, con la possibilità di rovesci e temporali. Le temperature si manterranno intorno ai 27-28°C, mentre l’umidità oscillerà tra il 37% e il 84%. Il vento soffierà con intensità variabile dai 3 ai 12 km/h, prevalentemente da ovest-sudovest.

In sintesi, il weekend si prospetta variabile, con una prevalenza di cieli coperti e temperature gradevoli. Tuttavia, è prudente tenere d’occhio le previsioni per Domenica, in quanto potrebbero verificarsi precipitazioni. Restate aggiornati sulle previsioni meteo e godetevi il fine settimana!