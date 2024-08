Meteo Messina, previsioni da Lunedì 16 a Mercoledì 18 Agosto

Venerdì, 16 Agosto 2024

Per venerdì, ci aspettiamo una giornata all’insegna del sereno a Messina. Le temperature saranno piuttosto elevate, con valori che raggiungeranno i 36°C nel primo pomeriggio. L’umidità si manterrà intorno al 50%, mentre i venti soffieranno da nord-est con velocità comprese tra i 8 e i 12 km/h.

Sabato, 17 Agosto 2024

La giornata di sabato vedrà un cambiamento delle condizioni meteo. Dopo una notte serena, le prime ore del mattino saranno caratterizzate da un cielo coperto e un aumento dell’umidità. Le temperature si manterranno intorno ai 28-29°C con picchi di umidità che raggiungeranno il 70%. Nel corso della giornata, il cielo rimarrà coperto, con temperature massime di 36°C e venti moderati provenienti da nord-nord-est.

Domenica, 18 Agosto 2024

La domenica si prospetta nuovamente una giornata con qualche nube sparsa ma generalmente poco nuvoloso a Messina. Le temperature saranno leggermente inferiori rispetto ai giorni precedenti, con valori massimi attorno ai 34-35°C. L’umidità si manterrà intorno al 50-60%, e i venti soffieranno da nord-est con velocità variabili tra i 5 e i 16 km/h.

Queste previsioni meteo offrono un quadro dettagliato delle condizioni atmosferiche previste per i prossimi giorni a Messina. È sempre importante rimanere aggiornati sulle previsioni per pianificare al meglio le attività all’aperto e per adattarsi alle condizioni meteorologiche in evoluzione.