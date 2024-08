Meteo Milano, previsioni da Venerdì 16 a Domenica 18 Agosto

Venerdì, 16 Agosto 2024:

Per Venerdì a Milano, ci aspettiamo un cielo coperto per gran parte della giornata. Le temperature inizieranno intorno ai 24°C alle prime ore del mattino, aumentando gradualmente fino a raggiungere i 32°C nel primo pomeriggio. L’umidità si manterrà intorno al 40-45% mentre la velocità del vento sarà moderata, con direzione variabile da Nord a Sud-Ovest.

Sabato, 17 Agosto 2024:

Sabato il tempo a Milano sarà variabile. Dopo una notte poco nuvolosa, le prime ore del mattino saranno caratterizzate da un cielo sereno. Verso mezzogiorno, ci aspettiamo un aumento delle nuvole con una leggera diminuzione delle temperature. Nel primo pomeriggio è prevista la possibilità di piogge sparse con venti provenienti da Sud-Ovest. Nel tardo pomeriggio e in serata, le condizioni meteorologiche peggioreranno con piogge e temporali, accompagnati da una diminuzione delle temperature e venti provenienti da Nord-Ovest.

Domenica, 18 Agosto 2024:

Domenica, il tempo a Milano sarà instabile. Durante la notte e le prime ore del mattino, è prevista la presenza di temporali e piogge. Successivamente, le condizioni meteorologiche miglioreranno leggermente con un cielo coperto e temperature intorno ai 25°C. L’umidità si manterrà alta, sopra l’80%, mentre i venti saranno deboli con direzione variabile tra Nord-Ovest e Sud-Est.

In sintesi, il fine settimana a Milano si prospetta variabile con possibilità di precipitazioni e temporali. È consigliabile prestare attenzione alle previsioni in tempo reale per eventuali aggiornamenti sulle condizioni meteorologiche.