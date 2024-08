Meteo Napoli, previsioni da Venerdì 16 a Domenica 18 Agosto

Venerdì, 16 Agosto 2024

Il tempo a Napoli venerdì sarà caratterizzato da cieli prevalentemente coperti durante la mattinata, con temperature in aumento fino a toccare i 33.5°C verso le ore 9:00. Nel pomeriggio, le nuvole si diraderanno, lasciando spazio a brevi schiarite e a una temperatura massima di 36.8°C intorno alle 12:00. Nel tardo pomeriggio e sera, il cielo sarà sereno con temperature che diminuiranno gradualmente, arrivando a 23.7°C verso le 23:00. L’umidità sarà più alta al mattino, attestandosi intorno al 70%, per poi scendere al 34% nel primo pomeriggio. Il vento soffierà prevalentemente da ovest, con intensità variabile tra 1 km/h e 13 km/h.

Sabato, 17 Agosto 2024

Sabato il tempo a Napoli sarà prevalentemente coperto, con temperature che oscilleranno tra i 22.8°C e i 34.2°C. Il mattino inizierà con cieli coperti e temperature intorno ai 28.4°C, per poi assistere a una leggera diminuzione delle nuvole e ad un aumento delle temperature fino a 34.2°C verso mezzogiorno. Nel pomeriggio e sera, il cielo sarà coperto con temperature che scenderanno gradualmente fino a raggiungere i 24.7°C intorno alle 23:00. L’umidità si manterrà costantemente intorno al 70%, mentre il vento soffierà da ovest con intensità compresa tra 2 km/h e 9 km/h.

Domenica, 18 Agosto 2024

Domenica a Napoli ci attendiamo un cambiamento repentino delle condizioni meteorologiche. Il mattino inizierà con un cielo coperto e una temperatura di 24.5°C, per poi assistere ad un aumento delle precipitazioni intorno alle 5:00, con un temporale seguito da pioggia e grandine. Le condizioni rimarranno instabili per gran parte della giornata, con piogge intermittenti e temperature che si manterranno intorno ai 25-26°C. L’umidità sarà particolarmente elevata, attestandosi intorno al 90%, mentre il vento soffierà da sud-est con intensità variabile tra 2 km/h e 13 km/h. La giornata sarà quindi caratterizzata da condizioni meteorologiche avverse, con la necessità di prestare particolare attenzione agli eventi atmosferici in arrivo.