Meteo Parma, previsioni da Venerdì 16 a Domenica 18 Agosto

Venerdì, 16 Agosto 2024

Il tempo a Parma per venerdì sarà caratterizzato da una variazione significativa delle condizioni meteorologiche. Durante la notte, il cielo sarà prevalentemente sereno con temperature intorno ai 22-23 gradi e umidità attorno al 90%. Nel corso della mattinata, la copertura nuvolosa aumenterà gradualmente, con temperature in rapida ascesa fino a toccare i 30 gradi e un’umidità che diminuirà fino al 60%. Nel primo pomeriggio, il cielo sarà nuvoloso con temperature massime di 33 gradi e un aumento della probabilità di precipitazioni, con piogge attese verso le 15:00. Nel tardo pomeriggio, le precipitazioni saranno accompagnate da una diminuzione delle temperature, scendendo a circa 26 gradi con un’umidità del 70%. Durante la sera, il cielo si libererà nuovamente dalle nuvole, garantendo una serata serena con temperature intorno ai 24 gradi e un’umidità del 75%. Il vento soffierà da ovest con una velocità compresa tra i 3 e i 7 km/h.

Sabato, 17 Agosto 2024

Le previsioni meteo per sabato segnalano una giornata con cielo prevalentemente coperto. Durante la notte, il cielo sarà nuvoloso con temperature intorno ai 22-23 gradi e umidità attorno all’85%. Durante la mattinata, il cielo rimarrà coperto, con temperature in aumento fino a toccare i 30 gradi e un’umidità che diminuirà fino al 53%. Nel primo pomeriggio, le previsioni indicano un aumento della probabilità di precipitazioni, con piogge attese verso le 13:00 e temperature attorno ai 29 gradi. Nel tardo pomeriggio, le condizioni meteorologiche rimarranno stabili, con temperature attorno ai 30 gradi e un’umidità del 54%. Durante la sera, il cielo rimarrà coperto, con temperature in diminuzione fino a circa 23 gradi e un’umidità del 83%. Il vento soffierà da sud-ovest con una velocità compresa tra i 1 e i 4 km/h.

Domenica, 18 Agosto 2024

La giornata di domenica sarà caratterizzata da condizioni meteorologiche mutevoli. Durante la notte, il cielo sarà coperto con temperature attorno ai 22-23 gradi e un’umidità del 85%. Durante la mattinata, il cielo rimarrà coperto, con temperature in aumento fino a toccare i 26 gradi e un’umidità che diminuirà fino al 77%. Nel primo pomeriggio, le previsioni indicano un aumento della probabilità di precipitazioni, con piogge attese verso le 12:00 e temperature attorno ai 26 gradi. Nel tardo pomeriggio, le precipitazioni continueranno accompagnate da un calo delle temperature fino a circa 24 gradi e un’umidità del 82%. Durante la sera, il cielo sarà coperto con temperature in ulteriore diminuzione fino a 20 gradi e un’umidità del 94%. Il vento soffierà da nord-est con una velocità compresa tra i 2 e i 5 km/h.