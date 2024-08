Meteo Reggio Emilia, previsioni da Venerdì 16 a Domenica 18 Agosto

Venerdì, 16 Agosto 2024

Il tempo a Reggio Emilia venerdì sarà prevalentemente coperto con un’umidità che varierà tra l’84% e il 91%. Le temperature oscilleranno tra i 22.5°C e i 33.5°C. Il vento soffierà con una velocità compresa tra i 2 e i 19 km/h provenendo da diverse direzioni, in particolare da ovest, nord-ovest e nord.

Sabato, 17 Agosto 2024

Sabato il cielo sarà nuvoloso con un’umidità tra il 44% e l’89%. Le temperature si manterranno tra i 22.1°C e i 33.3°C. Il vento soffierà prevalentemente da est e nord-est con una velocità variabile tra 0 e 6 km/h.

Domenica, 18 Agosto 2024

Domenica è prevista pioggia e temporali con un’umidità che oscillerà tra il 91% e il 95%. Le temperature si manterranno tra i 20.7°C e i 25.2°C. Il vento soffierà principalmente da est e nord-est con una velocità tra 1 e 7 km/h.

Le previsioni meteo per Reggio Emilia indicano un fine settimana variabile, con possibilità di precipitazioni e temporali. Sarà importante tenere in considerazione queste previsioni per pianificare le attività all’aperto e per adattare l’abbigliamento alle condizioni meteorologiche. In particolare, si consiglia di prestare attenzione alla protezione dagli agenti atmosferici, soprattutto domenica quando sono previste precipitazioni più intense.

Questa panoramica del meteo per i prossimi giorni a Reggio Emilia offre informazioni dettagliate sulla temperatura, l’umidità, la direzione e la velocità del vento, fornendo così un quadro chiaro delle condizioni atmosferiche attese. È sempre consigliabile monitorare costantemente le previsioni in caso di variazioni dell’andamento del tempo. Buon fine settimana a tutti, con la speranza che il clima non rovini i vostri piani!