Intensa scossa di terremoto in Siria: le immagini della scossa

Un’intensa scossa di terremoto si è verificata in Siria alle ore 12:15 italiane.

Il sisma è stato di magnitudo 5.2 e si è verificato a una profondità di circa 7 km. L’epicentro è stato localizzato in un’area densamente abitata, a soli 4 km dalla città di Salamīyah, 27 dalla città di Ḩamāh.

Il terremoto è stato per tanto avvertito da numerose persone. Lievi danni potrebbero essersi verificati nell’area epicentrale, in particolare nella località di Salamīyah e villaggi vicini.

Ecco le immagini riprese da telecamere di sicurezza durante la scossa:

A 5.2 magnitude earthquake struck near Salamiyah in Hama, Syria. The residents of liberated NW felt the earthquake. Some cctv footage captured the moment. pic.twitter.com/tmKJN981pf

— Hassan حسن الرحمون (@hassanalrahmon) August 16, 2024