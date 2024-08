Maltempo in arrivo sulla Sardegna: violenti temporali con alto rischio nubifragi oggi, le aree colpite

Forti temporali in Sardegna oggi

Un’importante fase di maltempo è attesa quest’oggi per la Sardegna, con condizioni atmosferiche caratterizzate da un’elevata instabilità su buona parte dell’Isola. La presenza di una goccia fredda in quota, posizionata tra le Baleari e la Sardegna, sta infatti alimentando un’intensificazione della nuvolosità e della convezione sull’area tirrenica più occidentale, predisponendo l’isola a fenomeni temporaleschi intensi.

Nel corso della giornata odierna è attesa la formazione di temporali, che si svilupperanno prevalentemente tra la tarda mattinata e il pomeriggio. Le previsioni a scala locale, supportate dal modello MOLOCH ECMWF (mappa allegata), evidenziano la possibilità di eventi temporaleschi di forte intensità, con accumuli di pioggia che potrebbero raggiungere valori importanti in breve tempo.

Zone più colpite

In particolare, saranno i settori settentrionali e centro-orientali della Sardegna a essere più colpiti dai fenomeni. Le aree più a rischio includono le province di Nuoro, Ogliastra, Olbia-Tempio e Sassari, dove si potrebbero registrare picchi di pioggia compresi anche tra i 100 e i 150 mm. Queste quantità di pioggia, concentrate in poche ore, aumentano significativamente il rischio di nubifragi e allagamenti.

Rischi associati

È fondamentale prestare la massima prudenza in queste zone, poiché il maltempo potrebbe portare non solo a nubifragi, ma anche a forti raffiche di vento e grandinate di media-grossa taglia, con potenziali danni alle colture e alle infrastrutture. Si consiglia di seguire attentamente gli aggiornamenti meteo e le indicazioni delle autorità locali per evitare situazioni di pericolo.

La mappa allegata mostra chiaramente le aree della Sardegna più esposte, con colorazioni che indicano l’intensità prevista delle precipitazioni.