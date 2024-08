Meteo Aosta, previsioni da Sabato 17 a Lunedì 19 Agosto

Sabato, 17 Agosto 2024

Il sabato ad Aosta sarà caratterizzato da un cielo prevalentemente nuvoloso al mattino, con temperatura che si attesterà intorno ai 24.6°C e un’umidità del 60%. Nel pomeriggio, il cielo sarà coperto e la temperatura raggiungerà i 29.6°C, con un’umidità del 38%. Durante la tarda mattinata e il primo pomeriggio è previsto un aumento delle nuvole, con temperature massime che si manterranno intorno ai 28-29°C. Nel tardo pomeriggio è prevista la possibilità di piogge, accompagnate da un aumento del vento proveniente da sud con una velocità media di 15 km/h. La serata sarà caratterizzata da piogge leggere, con una temperatura di circa 20°C e un’umidità intorno all’86%.

Domenica, 18 Agosto 2024

Domenica, il cielo ad Aosta sarà principalmente coperto durante la notte e le prime ore del mattino, con temperature che si manterranno intorno ai 18-19°C e un’umidità superiore al 80%. Nel corso della mattinata e del pomeriggio, il cielo rimarrà coperto con leggere precipitazioni, e le temperature oscilleranno intorno ai 22-24°C, con un’umidità che andrà gradualmente diminuendo fino al 42%. Nel tardo pomeriggio è prevista una leggera schiarita, con temperature intorno ai 23°C e un’umidità del 43%. Durante la serata, il cielo resterà coperto e le temperature si manterranno intorno ai 17-18°C.

Lunedì, 19 Agosto 2024

Lunedì sarà una giornata prevalentemente coperta ad Aosta, con temperature che aumenteranno gradualmente fino a toccare i 26-27°C nel primo pomeriggio, accompagnate da un’umidità intorno al 38%. Nel tardo pomeriggio e in serata, il cielo si manterrà coperto, con temperature che si attesteranno intorno ai 24-25°C e un’umidità che aumenterà leggermente fino al 64%. Nel corso della notte, il cielo rimarrà coperto, con temperature che si manterranno intorno ai 18°C e un’umidità intorno al 64%.

In conclusione, il weekend ad Aosta sarà caratterizzato da un mix di nuvolosità, piogge e schiarite, con temperature che oscilleranno tra i 18 e i 29°C e un’umidità variabile in base alle condizioni meteorologiche. È consigliabile prestare attenzione alle previsioni del tempo e prepararsi adeguatamente per affrontare le variazioni climatiche durante il fine settimana.