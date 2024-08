Meteo Messina, previsioni da Sabato 17 a Lunedì 19 Agosto

Sabato 17 Agosto, 2024

Il tempo a Messina sabato sarà caratterizzato da cielo sereno per la maggior parte della giornata, con temperature che raggiungeranno i 35.5°C intorno a mezzogiorno. Tuttavia, a partire dalle 18:00, sono previste nubi sparse con una leggera diminuzione delle temperature. L’umidità si manterrà intorno al 41-60%, mentre il vento soffierà da nord-nordovest con una velocità media di 10-12 km/h.

Domenica 18 Agosto, 2024

Domenica il cielo sarà prevalentemente coperto, con temperature massime intorno ai 34.2°C intorno alle 11:00, seguite da un graduale calo nel corso della giornata. L’umidità aumenterà fino al 81% nel tardo pomeriggio, mentre il vento soffierà principalmente da nord-nordovest con una velocità media di 12-15 km/h.

Lunedì 19 Agosto, 2024

Lunedì si prevede un cielo parzialmente nuvoloso con temperature massime intorno ai 30.8°C intorno alle 11:00. Nel corso della giornata, il cielo si manterrà prevalentemente sereno con un calo delle temperature fino a 24.8°C intorno alle 23:00. L’umidità si manterrà intorno al 50-77%, mentre il vento soffierà da nord-nordovest con una velocità media compresa tra 6 e 30 km/h.

In base alle previsioni meteo, possiamo osservare un pattern climatico che va dal sereno alle nubi sparse, con temperature massime che variano dai 29°C ai 35.5°C. È consigliabile prestare attenzione alle variazioni di temperatura e prepararsi per un aumento dell’umidità verso la fine del weekend. Sia sabato che domenica, il vento soffierà principalmente da nord-nordovest, mantenendo una velocità costante di 10-15 km/h. Lunedì, invece, si prevede un aumento della velocità del vento, che potrebbe raggiungere i 30 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per i prossimi giorni indicano un mix di condizioni atmosferiche che vanno dal sereno alle nubi sparse, con variazioni nelle temperature e nell’umidità. È sempre consigliabile consultare le previsioni aggiornate per pianificare al meglio le attività all’aperto durante il fine settimana.