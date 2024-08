Meteo Prato, previsioni da Sabato 17 a Lunedì 19 Agosto

Sabato, 17 Agosto 2024

Il tempo a Prato per sabato sarà caratterizzato da cielo coperto per gran parte della giornata. La temperatura si attesterà intorno ai 23-34°C con un’umidità variabile tra il 33% e il 88%. Il vento soffierà principalmente da nord-est e sud-ovest con una velocità compresa tra 1 e 13 km/h. Non sono previste precipitazioni significative durante la giornata, tuttavia potrebbero verificarsi nubi sparse nel pomeriggio. Le condizioni rimarranno stabili e non ci saranno variazioni significative nelle temperature e nell’umidità durante l’arco della giornata.

Domenica, 18 Agosto 2024

Domenica, il cielo a Prato sarà prevalentemente coperto con temperature comprese tra 20°C e 28°C e un’umidità che oscillerà tra il 63% e il 92%. Il vento soffierà principalmente da sud-est e sud-ovest con una velocità variabile tra 1 e 11 km/h. Nel pomeriggio sono previste nubi sparse seguite da un aumento delle precipitazioni verso sera, con un picco di pioggia alle 19:00. Le temperature diminuiranno gradualmente nel corso del pomeriggio e ci si potrebbe aspettare un aumento dell’umidità verso sera con l’arrivo della pioggia.

Lunedì, 19 Agosto 2024

Lunedì, il tempo a Prato sarà caratterizzato da piogge intermittenti per gran parte della giornata. Le temperature oscilleranno tra 20°C e 26°C con un’umidità che si manterrà intorno all’80-90%. Il vento soffierà principalmente da est e nord-est con una velocità compresa tra 3 e 20 km/h. Le precipitazioni saranno abbondanti, con piogge previste per gran parte della giornata. Le temperature si manterranno relativamente costanti durante la giornata, ma si potrebbe verificare un aumento dell’umidità e un calo delle temperature verso sera con l’arrivo delle piogge.

Le previsioni meteo per i prossimi giorni a Prato indicano una variazione delle condizioni atmosferiche, con un aumento delle precipitazioni e una diminuzione delle temperature. È consigliabile prestare attenzione alle previsioni aggiornate e prepararsi adeguatamente per affrontare le condizioni meteorologiche in evoluzione.