Nuovo Avviso dell’Aeronautica Militare: ondata di calore e temporali intensi nelle prossime ore

L’Aeronautica Militare ha emesso un nuovo avviso riguardante condizioni meteorologiche avverse, che interesseranno diverse regioni italiane nelle prossime ore. L’allerta è stata pubblicata oggi, 16 agosto 2024, e prevede sia un’ondata di calore persistente sia temporali intensi, con effetti significativi sulle aree coinvolte.

Ondata di Calore

Secondo il bollettino ufficiale, continueranno a persistere condizioni di ondata di calore nelle seguenti regioni:

Campania e Calabria : Per le prossime 6-9 ore, si prevedono temperature massime intorno ai 39-40°C, con particolare intensità nelle zone interne.

: Per le prossime 6-9 ore, si prevedono temperature massime intorno ai 39-40°C, con particolare intensità nelle zone interne. Puglia, Basilicata e Sicilia: L’ondata di calore si protrarrà per le prossime 30 ore, con punte locali fino a 40°C, anche in questo caso prevalentemente nelle aree interne.

Le alte temperature possono rappresentare un rischio significativo per la salute, soprattutto per le fasce più vulnerabili della popolazione come anziani, bambini e persone con patologie croniche. È consigliabile adottare misure di precauzione, come evitare l’esposizione diretta al sole nelle ore più calde, mantenere una buona idratazione e cercare di limitare l’attività fisica intensa.

Temporali Intensi

L’avviso prevede inoltre l’arrivo di temporali intensi sulla Sardegna a partire dal pomeriggio di oggi. Questi fenomeni dureranno per le successive 6-9 ore e potrebbero essere accompagnati da frequente attività elettriche, grandinate locali e forti raffiche di vento.