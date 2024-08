Previsioni meteo: in terza decade ritorna il caldo Anticiclone Africano

Peggioramento imminente e calo termico

L’estate italiana sta per prendersi una pausa ma potrebbe tornare in gran forma nella terza decade del mese. Dopo un periodo di maltempo imminente che interromperà temporaneamente il dominio dell’anticiclone africano, si scorge dai modelli previsionali un nuovo aumento delle temperature. Questo fine settimana una depressione atlantica porterà piogge e temporali che colpiranno prima le regioni settentrionali per poi propagarsi verso il Centro-Sud, portando un rinfrescante calo termico.

Con l’arrivo di questa perturbazione, molti italiani sperimenteranno un alleggerimento del caldo soffocante che ha caratterizzato le ultime settimane. Le temperature scenderanno sensibilmente e l’aria più fresca a inizio settimana raggiungerà anche le regioni meridionali, dove il caldo si è fatto sentire in maniera più persistente, con temperature elevate praticamente da settimane senza sosta.

Ma l’estate non è ancora finita

Nonostante questa breve tregua, l’estate non dovrà affatto considerarsi terminata o in declino. Entro metà della prossima settimana, l’area di bassa pressione responsabile di questo peggioramento si allontanerà verso i Balcani, lasciando spazio al ritorno di un anticiclone che si rafforzerà nuovamente sul Mediterraneo. Questo cambiamento porterà a un graduale miglioramento del tempo, con il ritorno di condizioni stabili e prevalentemente soleggiate su gran parte dell’Italia.

Dal 21 al 25 agosto, il clima tornerà a farsi più caldo grazie al contributo di correnti di matrice africana, seppur meno intenso rispetto a quello attuale. Le temperature riprenderanno a salire, con massime che potrebbero superare i 33-35 gradi in Pianura Padana e nelle aree interne del centro-sud, specie quelle tirreniche. In alcune zone, specialmente nelle pianure e nelle valli interne, non è escluso che si possano toccare anche picchi sui 36-37 gradi.

Possibili temporali sui rilievi e aree interne

Anche se il caldo tornerà a farsi sentire, non si escludono fenomeni di instabilità soprattutto a evoluzione pomeridiana sui rilievi appenninici del Centro-Sud e a ridosso di essi. Questi temporali saranno alimentati da infiltrazioni di aria leggermente più fresca in quota, che potrebbero innescare rovesci e temporali localizzati ma intensi. Questa situazione andrà approfondita meglio nei prossimi giorni.

In conclusione, il maltempo darà un po’ di respiro portando aria più fresca atlantica fra weekend e inizio settimana, ma l’estate non è ancora pronta a cedere il passo. Il ritorno del caldo è previsto già a partire dalla metà della prossima settimana in poi, con le temperature che torneranno su valori superiori alle medie, anche se non di molto. Tuttavia un contesto non del tutto stabile seppur anticiclonico potrebbe favorire dei temporali sulle aree interne della penisola. Sarà importante seguire gli aggiornamenti meteo per conferme e ulteriori dettagli.