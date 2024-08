Meteo Aosta, previsioni da Lunedì 19 a Mercoledì 21 Agosto

Lunedì, 19 Agosto 2024:

Le previsioni meteo per Aosta del prossimo lunedì indicano una giornata con cielo coperto e instabilità atmosferica. La mattina inizierà con cielo coperto e temperatura intorno ai 23.6°C, con umidità al 49% e venti occidentali-sudoccidentali a 7 km/h. Nel corso della mattinata, il cielo rimarrà coperto con temperature in aumento fino a 27.4°C e venti deboli provenienti da ovest. Nel primo pomeriggio, le nubi si diraderanno, lasciando spazio a qualche schiarita e temperature intorno ai 29.5°C con venti orientali a 7 km/h. Nel tardo pomeriggio, il cielo si coprirà nuovamente con temperature che scenderanno a 26.9°C e venti orientali a 7 km/h. La sera e la nottata saranno caratterizzate da cielo coperto con temperature in calo fino a 17.6°C e venti variabili.

Martedì, 20 Agosto 2024:

Per martedì, il meteo ad Aosta prevede una giornata di bel tempo con cielo sereno o poco nuvoloso. La mattina inizierà con cielo sereno e temperature intorno ai 22.5°C, umidità al 64% e venti provenienti da est-sudest a 2 km/h. Nel corso della mattinata, il cielo rimarrà sereno con temperature in aumento fino a 28.3°C e venti da sudest a 3 km/h. Nel primo pomeriggio, il cielo sarà poco nuvoloso con temperature che raggiungeranno i 30.2°C e venti deboli orientali a 0 km/h. Nel tardo pomeriggio e sera, il cielo sarà sereno con temperature che si manterranno intorno ai 25.4°C e venti occidentali-nordoccidentali a 8 km/h. Durante la notte, il cielo rimarrà sereno con temperature in lieve calo fino a 19.8°C e venti deboli da ovest.

Mercoledì, 21 Agosto 2024:

Mercoledì sarà caratterizzato da condizioni meteorologiche stabili ad Aosta. La mattina inizierà con cielo sereno e temperature intorno ai 22.5°C, umidità al 51% e venti da ovest-sudovest a 5 km/h. Nel corso della mattinata, il cielo rimarrà sereno con temperature in aumento fino a 27.8°C e venti deboli da sudovest. Nel primo pomeriggio, il cielo rimarrà sereno con temperature che raggiungeranno i 29.5°C, e venti deboli provenienti da sud. Nel tardo pomeriggio e sera, il cielo resterà sereno con temperature intorno ai 28.1°C e venti orientali-sudorientali a 5-6 km/h. Durante la notte, il cielo si presenterà poco nuvoloso con temperature in calo fino a 18.9°C e venti deboli da nordovest.

Queste sono le previsioni meteo dettagliate per i prossimi giorni ad Aosta. Restate aggiornati per eventuali cambiamenti nelle condizioni atmosferiche.