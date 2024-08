Meteo BARI, previsioni da Lunedì 19 a Mercoledì 21 Agosto

Previsioni Meteo Bari prossimi giorni 19 Agosto, 20 Agosto, 21 Agosto: instabilità con temporali e nubi sparse.

Questi sono i dettagli delle previsioni meteo per i prossimi giorni a Bari. Lunedì 19 Agosto, ci aspettiamo un inizio di giornata con cieli coperti e umidità elevata, che potrebbe portare a temporali nella prima parte della mattinata. Le temperature si manterranno intorno ai 26-28°C, con venti leggeri prevalentemente da Sud-Est. Durante il pomeriggio, le nubi si diraderanno e il cielo si presenterà più sereno, con temperature che potrebbero raggiungere i 29°C. Tuttavia, è probabile che nel tardo pomeriggio si verifichino nuovamente precipitazioni. Nella serata, il cielo si libererà dalle nuvole, ma l’umidità rimarrà elevata. I venti si attenueranno e le temperature si manterranno intorno ai 26°C.

Martedì 20 Agosto, la situazione meteorologica sarà caratterizzata da cieli coperti e nubi sparse per gran parte della giornata. Le temperature saranno leggermente inferiori rispetto al giorno precedente, oscillando tra i 22 e i 27°C. Durante la mattinata è prevista l’arrivo di temporali, con venti moderati da Ovest. Nel corso della giornata, le condizioni miglioreranno gradualmente, ma il cielo rimarrà coperto. Nel tardo pomeriggio e sera, le nubi si diraderanno, consentendo a qualche raggio di sole di filtrare tra le nuvole. L’umidità sarà ancora significativa e i venti si manterranno moderati.

Mercoledì 21 Agosto, la situazione meteo sarà caratterizzata da nubi sparse e un cielo parzialmente coperto. Le temperature si manterranno stabili attorno ai 24-28°C, con venti da Nord-Nord-Ovest che soffieranno in maniera moderata. La giornata si presenterà in gran parte soleggiata, con solo una leggera copertura nuvolosa nelle prime ore del mattino. Nel corso della giornata, il cielo sarà prevalentemente sereno e le temperature si manterranno gradevoli. L’umidità diminuirà leggermente, rendendo le condizioni atmosferiche più piacevoli. Nel tardo pomeriggio e sera, è previsto un cielo poco nuvoloso, ideale per trascorrere del tempo all’aperto.