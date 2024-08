Meteo Cagliari, previsioni da Lunedì 19 a Mercoledì 21 Agosto

Lunedì, 19 agosto 2024:

Per Lunedì, si prevede un inizio di giornata con cielo sereno con temperature attorno ai 23°C e un’umidità del 72%. Nel corso della mattinata, il cielo rimarrà coperto con la comparsa di nubi sparse, ma senza precipitazioni. Le temperature si alzeranno fino a 28°C con un’umidità del 44%. Nel pomeriggio, il cielo si manterrà prevalentemente nuvoloso con un leggero calo delle temperature attorno ai 27°C e un aumento dell’umidità al 46%. In serata, il cielo sarà coperto con temperature attorno ai 24°C e un’umidità del 63%. Il vento soffierà da ovest-nordovest con una velocità media compresa tra 10 e 29 km/h.

Martedì, 20 agosto 2024:

Per Martedì, la giornata inizierà con cielo poco nuvoloso e temperature intorno ai 22°C con un’umidità del 82%. Durante la mattinata, il cielo si manterrà poco nuvoloso con la comparsa di nubi sparse, senza precipitazioni. Le temperature saliranno fino a 31.5°C con un’umidità del 41%. Nel pomeriggio, il cielo si libererà dalle nubi, diventando sereno con temperature attorno ai 30°C e un’umidità del 43%. In serata, il cielo rimarrà sereno con temperature intorno ai 23°C e un’umidità del 74%. Il vento soffierà da nord-nordovest con una velocità media compresa tra 10 e 27 km/h.

Mercoledì, 21 agosto 2024:

Per Mercoledì, la giornata inizierà con cielo sereno e temperature attorno ai 23°C con un’umidità del 76%. Durante la mattinata, il cielo sarà poco nuvoloso con temperature in aumento fino a 33.1°C e un’umidità del 37%. Nel pomeriggio, il cielo rimarrà sereno con temperature intorno ai 32.4°C e un’umidità del 38%. In serata, il cielo sarà poco nuvoloso con temperature di 24.7°C e un’umidità del 77%. Il vento soffierà da nord-nordovest con una velocità media compresa tra 12 e 24 km/h.

Queste previsioni meteo indicano una certa variabilità delle condizioni atmosferiche nei prossimi giorni, con una tendenza al bel tempo e un graduale aumento delle temperature. È consigliabile restare sempre informati sulle previsioni per adattare al meglio le attività quotidiane alle condizioni meteorologiche.