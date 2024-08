Meteo Firenze, previsioni da Lunedì 19 a Mercoledì 21 Agosto 2024

Meteo per Lunedì, 19 Agosto 2024:

Per quanto riguarda il tempo a Firenze, lunedì ci aspettiamo una giornata prevalentemente coperta. La temperatura si manterrà intorno ai 21-27°C nel corso della giornata, con un’umidità elevata che oscillerà tra il 53% e il 93%. I venti saranno generalmente deboli, con velocità comprese tra 0 e 11 km/h provenienti da diverse direzioni, come N, NE, SE e SW. Le precipitazioni non sono previste, e nel corso della notte si avranno delle nubi sparse.

Meteo per Martedì, 20 Agosto 2024:

Martedì, il cielo a Firenze rimarrà coperto con qualche schiarita nel tardo pomeriggio. Le temperature oscilleranno tra i 19 e i 26.7°C, con un’umidità compresa tra il 66% e il 95%. Durante la giornata, i venti soffieranno con intensità variabile, provenienti da diverse direzioni come SE, SW, NW e W. Nel tardo pomeriggio e la sera, è previsto un miglioramento delle condizioni meteo, con cieli poco nuvolosi e sereni.

Meteo per Mercoledì, 21 Agosto 2024:

Mercoledì sarà caratterizzato da condizioni meteo stabili e prevalentemente soleggiate. Le temperature oscilleranno tra i 18.6 e i 32.5°C, con un’umidità compresa tra il 43% e il 96%. Durante la giornata, i venti saranno deboli con intensità compresa tra 1 e 8 km/h, provenienti da direzioni come SE, W, NW e N. Nel corso della giornata è prevista la presenza di nubi sparse e nebbie al mattino, ma nel complesso il cielo rimarrà sereno e poco nuvoloso.

In conclusione, per i prossimi giorni a Firenze possiamo aspettarci un’alternanza di condizioni meteo con prevalenza di cieli coperti lunedì, una progressiva schiarita martedì e una giornata stabile e soleggiata mercoledì. Le temperature si manterranno in un range piacevole, mentre i venti saranno generalmente deboli. Speriamo che queste previsioni possano aiutarti a pianificare al meglio le tue attività nei prossimi giorni!