Meteo Genova, previsioni da Lunedì 19 a Mercoledì 21 Agosto

Previsioni Meteo Genova Prossimi Giorni 19 Agosto, 20 Agosto, 21 Agosto:

Il tempo a Genova nei prossimi giorni sarà caratterizzato da variazioni significative. Analizziamo nel dettaglio le previsioni meteo per ciascuna giornata.

Lunedì, 19 Agosto 2024

Durante le prime ore della giornata, ci sarà una copertura nuvolosa con umidità variabile tra il 72% e il 78%. Il vento soffierà da nord-nordest con una velocità tra i 13 e i 15 km/h. Le temperature si manterranno intorno ai 23-24°C. Nel corso della giornata, la copertura nuvolosa persiste con picchi di 28.7°C verso le 14:00, seguiti da un leggero calo. Nel tardo pomeriggio, si prevede una diminuzione della copertura nuvolosa con una temperatura di circa 27.1°C. Durante la sera, la copertura nuvolosa si manterrà con temperature in calo fino a 23.1°C. Verso le 20:00, sono previste precipitazioni, con un aumento dell’umidità al 78% e vento da nord-nordest con una velocità di 4 km/h.

Martedì, 20 Agosto 2024

Martedì inizierà con una copertura nuvolosa e umidità variabile tra il 53% e il 79%. Il vento sarà prevalentemente da nord-nordest con velocità tra i 6 e i 10 km/h. Le temperature saranno comprese tra 22.8°C e 30.3°C. Nel corso della giornata, la copertura nuvolosa si diraderà, dando spazio a brevi periodi di sereno con picchi di temperature intorno ai 29.6°C. Durante la sera, il cielo sarà sereno con temperature comprese tra 24.1°C e 27.2°C, e un leggero vento proveniente da est-sudest.

Mercoledì, 21 Agosto 2024

La giornata di mercoledì sarà caratterizzata da cieli sereni con umidità variabile tra il 61% e l’87%. Il vento soffierà principalmente da nord con una velocità tra i 3 e i 10 km/h. Le temperature oscilleranno tra i 23.2°C e i 29.7°C. Durante la giornata, il cielo si manterrà sereno con temperature massime intorno ai 29.7°C. Verso sera, la copertura nuvolosa aumenterà leggermente, con temperature in calo fino a 25.4°C e vento da nord con una velocità di 5-6 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Genova indicano una varietà di condizioni atmosferiche nei prossimi giorni, passando da una copertura nuvolosa e piogge a un cielo sereno. È consigliabile monitorare costantemente le previsioni per essere preparati a qualsiasi cambiamento nelle condizioni del tempo.