Meteo L’Aquila, previsioni da Lunedì 19 a Mercoledì 21 Agosto

Meteo L’Aquila prossimi giorni 19 Agosto, 20 Agosto, 21 Agosto: maltempo seguito da miglioramenti

Prendendo in esame le previsioni meteo per i prossimi giorni a L’Aquila, osserviamo un andamento variabile con maltempo alternato a momenti di miglioramento. Lunedì 19 Agosto, il cielo sarà coperto con precipitazioni dalle prime ore del pomeriggio, mentre martedì 20 Agosto si prevedono nubi sparse e un miglioramento delle condizioni atmosferiche. Mercoledì 21 Agosto, il cielo si presenterà nuvoloso, ma senza precipitazioni.

Meteo per Lunedì, 19 Agosto, 2024

Le prime ore del mattino si caratterizzeranno per un cielo coperto con umidità elevata e leggere precipitazioni. Le temperature si manterranno intorno ai 15°C con una leggera brezza proveniente da nord. Nel corso della mattinata, le nubi si diraderanno lasciando spazio a un cielo parzialmente coperto con temperature in aumento fino a 24.2°C, accompagnate da un vento proveniente da sud-ovest. Nel primo pomeriggio, le condizioni meteorologiche peggioreranno con piogge e temporali, seguiti da un calo delle temperature. Nel tardo pomeriggio e sera, il cielo resterà coperto con umidità elevata e nebbie nelle ore serali.

Meteo per Martedì, 20 Agosto, 2024

La giornata di martedì avrà un inizio con cielo coperto e umidità elevata. Le prime ore del mattino saranno caratterizzate da nubi sparse e un leggero vento proveniente da nord-ovest. Nel corso della mattinata, le condizioni miglioreranno con una diminuzione della copertura nuvolosa e temperature in aumento fino a 28.5°C. Nel primo pomeriggio, il cielo si presenterà sereno con poche nubi e una leggera brezza da sud-ovest. Nel tardo pomeriggio e sera, le nubi si addenseranno con un aumento dell’umidità e un leggero vento proveniente da sud-est.

Meteo per Mercoledì, 21 Agosto, 2024

Mercoledì sarà caratterizzato da un inizio di giornata con nubi sparse e umidità elevata. Le prime ore del mattino vedranno un cielo parzialmente coperto con una leggera brezza da nord-ovest. Nel corso della mattinata, le condizioni meteorologiche miglioreranno con la comparsa del sereno e temperature in aumento fino a 29.2°C. Nel primo pomeriggio, si prevedono nubi sparse e un vento proveniente da sud-est. Nel tardo pomeriggio e sera, il cielo si presenterà coperto con umidità elevata e un vento proveniente da est.

In conclusione, le previsioni meteo per i prossimi giorni a L’Aquila indicano un’alternanza di condizioni atmosferiche instabili seguite da un miglioramento delle condizioni con temperature in aumento. È consigliabile tenere d’occhio gli aggiornamenti meteo per eventuali cambiamenti nelle previsioni.