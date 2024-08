Meteo Milano, previsioni da Lunedì 19 a Mercoledì 21 Agosto

Milano Meteo per Lunedì, 19 Agosto 2024:

Il tempo a Milano lunedì sarà caratterizzato da cielo coperto con umidità variabile durante la notte. Le temperature saranno intorno ai 20°C, con una leggera brezza proveniente da ovest-nord-ovest. Durante la mattina, il cielo rimarrà coperto con un’umidità in diminuzione e temperature in aumento, toccando i 26°C. Nel pomeriggio, le nubi si diraderanno leggermente, ma l’umidità aumenterà fino al 66% e la temperatura scenderà a 27°C. Durante la sera, il cielo sarà in prevalenza coperto con un lieve calo della temperatura e un’umidità che si manterrà intorno al 70%. Il vento sarà debole e proveniente da varie direzioni.

Milano Meteo per Martedì, 20 Agosto 2024:

Martedì a Milano si prevede un inizio di giornata con cielo coperto e umidità intorno all’86%. Le temperature saranno stabili intorno ai 21°C con leggera brezza proveniente da diverse direzioni. Durante la mattinata, il cielo si diraderà leggermente, con un calo dell’umidità e un aumento delle temperature fino a 27°C. Nel pomeriggio, il cielo sarà coperto con un lieve calo delle temperature e un’umidità intorno al 55%. La sera e la notte saranno caratterizzate da cieli sereni con un calo delle temperature fino a 22°C e un’umidità intorno all’80%. Il vento sarà debole e proveniente da diverse direzioni.

Milano Meteo per Mercoledì, 21 Agosto 2024:

Mercoledì a Milano si prevede una leggera nebbia durante le prime ore del giorno con umidità intorno al 95%. Le temperature saranno intorno ai 21°C con una leggera brezza proveniente da nord-nord-ovest. Durante la mattinata, la nebbia si diraderà e l’umidità diminuirà, mentre le temperature saliranno fino a 26°C. Nel pomeriggio, il cielo sarà poco nuvoloso con un lieve aumento delle temperature e un’umidità intorno al 60%. La sera e la notte saranno caratterizzate da cieli poco nuvolosi con un calo delle temperature fino a 22°C e un’umidità intorno all’80%. Il vento sarà debole e proveniente da diverse direzioni.