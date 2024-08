Meteo Palermo, previsioni da Lunedì 19 a Mercoledì 21 Agosto

Meteo Palermo prossimi giorni 19 Agosto, 20 Agosto, 21 Agosto: variazioni delle condizioni atmosferiche

Le previsioni meteo per i prossimi giorni a Palermo mostrano variazioni significative delle condizioni atmosferiche, con cambiamenti nel cielo e nelle temperature. Analizziamo nel dettaglio le previsioni per ciascuna giornata.

Lunedì, 19 Agosto 2024

Durante la notte e le prime ore del mattino, il cielo sarà prevalentemente coperto con umidità intorno al 80%. Ci sarà una leggera brezza proveniente da ovest-sudovest con velocità variabili tra 1 e 3 km/h. Tuttavia, verso le 9 del mattino, il cielo si schiarirà, portando a una diminuzione dell’umidità e un aumento della temperatura fino a 29.5°C. Nel pomeriggio, il cielo sarà sereno con una leggera presenza di nuvole sparse, mantenendo temperature intorno ai 30°C e un vento moderato proveniente da ovest-nordovest con velocità fino a 22 km/h.

Martedì, 20 Agosto 2024

La giornata inizierà con un cielo coperto e un’umidità costante intorno al 68-69%. Durante la mattinata, il cielo si schiarirà gradualmente, portando a una diminuzione dell’umidità e un aumento delle temperature fino a 28.9°C. Nel pomeriggio, il cielo sarà nuovamente sereno con una leggera presenza di nuvole sparse e temperature intorno ai 28-29°C. Il vento soffierà da ovest-nordovest con una velocità variabile tra 5 e 19 km/h.

Mercoledì, 21 Agosto 2024

Nelle prime ore del mercoledì, il cielo sarà sereno con leggere nuvole sparse, mantenendo un’umidità intorno al 77-82%. Durante la giornata, il cielo si manterrà prevalentemente sereno con una leggera presenza di nuvole sparse e temperature intorno ai 28-29°C. Il vento soffierà da sudovest con una velocità variabile tra 2 e 13 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Palermo indicano una variazione delle condizioni atmosferiche nei prossimi giorni, passando da un inizio con cielo coperto a una situazione più stabile con cielo sereno e temperature gradevoli. È consigliabile monitorare costantemente gli aggiornamenti meteo per eventuali cambiamenti nelle previsioni.