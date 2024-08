Meteo Prato, previsioni da Lunedì 19 a Mercoledì 21 Agosto

Previsioni Meteo Prato prossimi giorni 19 Agosto, 20 Agosto, 21 Agosto:

Lunedì 19 Agosto, il cielo sarà generalmente coperto per l’intera giornata. Le temperature si manterranno intorno ai 21-26°C con un’umidità che oscilla tra il 60% e l’88%. Il vento soffierà con una velocità compresa tra 1 km/h e 13 km/h, proveniente prevalentemente da direzioni settentrionali.

Martedì 20 Agosto, il cielo rimarrà nuvoloso con possibili episodi di pioggia durante la mattina e il primo pomeriggio. Le temperature si manterranno intorno ai 22-28°C, con un’umidità che si attesterà tra il 56% e l’81%. Il vento sarà moderato, con velocità tra 2 km/h e 9 km/h, proveniente prevalentemente da direzioni settentrionali.

Mercoledì 21 Agosto, il cielo si presenterà prevalentemente sereno con qualche nube sparsa durante la mattina. Le temperature oscilleranno tra i 20°C e i 32°C, mentre l’umidità si manterrà intorno al 44-89%. Il vento soffierà con una leggera brezza, mantenendo una velocità compresa tra 0 km/h e 11 km/h, proveniente principalmente da direzioni nordorientali.

In conclusione, per i prossimi tre giorni, si prevedono condizioni meteorologiche variabili con cielo prevalentemente coperto lunedì, piogge sparse martedì e schiarite mercoledì. Le temperature si manterranno gradevoli, ma con un aumento significativo previsto per mercoledì. È consigliabile prestare attenzione alle previsioni del tempo per pianificare al meglio le attività all’aperto.