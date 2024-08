Meteo Roma, previsioni da Lunedì 19 a Mercoledì 21 Agosto

ROMA

Le previsioni meteo per i prossimi giorni a Roma indicano un cambiamento significativo delle condizioni atmosferiche. Analizziamo nel dettaglio il meteo previsto per Lunedì 19 Agosto, Martedì 20 Agosto e Mercoledì 21 Agosto 2024.

Meteo per Lunedì, 19 Agosto 2024

Durante la prima parte della giornata, il cielo sarà coperto con temperature intorno ai 22-23°C e un’umidità del 88-90%. Verso le prime ore del mattino è previsto un temporale con precipitazioni significative, seguite da piogge leggere fino alle prime ore del pomeriggio. Nel corso della giornata, le temperature aumenteranno gradualmente fino a raggiungere i 28-28.4°C, mentre l’umidità diminuirà al 58-59%. Il vento soffierà da sud con una velocità variabile tra 7 e 10 km/h.

Meteo per Martedì, 20 Agosto 2024

Martedì il cielo sarà nuvoloso con temperature iniziali di 22-23°C e un’umidità tra l’85% e il 90%. Nel corso della giornata, il cielo si libererà dalle nuvole, portando a condizioni di sereno nel pomeriggio con temperature massime intorno ai 30-31°C e un’umidità inferiore al 50%. Il vento soffierà da nord-ovest con una velocità tra i 6 e i 18 km/h.

Meteo per Mercoledì, 21 Agosto 2024

Mercoledì si prevede una giornata con cielo sereno o poco nuvoloso, con temperature che raggiungeranno i 33-34°C nel corso del pomeriggio. L’umidità si manterrà intorno al 38-41%, mentre il vento sarà variabile con una velocità tra i 7 e i 15 km/h proveniente da nord-ovest e ovest-sud-ovest.

In conclusione, è evidente che la prossima settimana vedrà un’iniziale instabilità del tempo con precipitazioni e temporali, seguiti da un miglioramento significativo delle condizioni atmosferiche con cieli sereni e temperature in aumento. È consigliabile prestare attenzione alle previsioni meteo in continuo aggiornamento per pianificare al meglio le attività all’aperto.