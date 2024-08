Meteo Torino, previsioni da Lunedì 19 a Mercoledì 21 Agosto

Previsioni Meteo per Torino nei prossimi giorni

Le previsioni meteo per i prossimi giorni a Torino indicano una variazione delle condizioni atmosferiche. Analizziamo nel dettaglio le previsioni per Lunedì 19 Agosto, Martedì 20 Agosto e Mercoledì 21 Agosto 2024.

Lunedì, 19 Agosto 2024

Durante la mattina, ci aspettiamo un cielo coperto e temperature in aumento, con una probabilità di precipitazioni leggere. Nel pomeriggio, le nuvole si diraderanno, ma il cielo rimarrà comunque coperto con temperature massime intorno ai 31-32°C. Nel tardo pomeriggio e sera, il cielo si manterrà nuvoloso con una leggera diminuzione delle temperature. Il vento soffierà con intensità compresa tra 3 e 10 km/h provenendo da direzioni variabili, mentre l’umidità si manterrà intorno al 30-40%.

Martedì, 20 Agosto 2024

Martedì sarà caratterizzato da condizioni meteo stabili con cieli sereni e temperature in aumento nel corso della giornata. Durante la mattina e il pomeriggio, il cielo sarà prevalentemente sereno con temperature massime attese intorno ai 32-33°C. Nel tardo pomeriggio e sera, il cielo si presenterà poco nuvoloso con temperature che scenderanno gradualmente. Il vento sarà leggero, proveniente da direzioni variabili e l’umidità si manterrà intorno al 35-50%.

Mercoledì, 21 Agosto 2024

La giornata di Mercoledì sarà caratterizzata da cieli prevalentemente sereni, con temperature in aumento nel corso della giornata. Durante la mattina e il pomeriggio, ci aspettiamo un cielo sereno con temperature massime intorno ai 31-32°C. Nel tardo pomeriggio e sera, il cielo si manterrà sereno con una leggera diminuzione delle temperature. Il vento soffierà leggermente provenendo da direzioni variabili, mentre l’umidità si manterrà intorno al 40-60%.

In conclusione, le previsioni meteo per i prossimi giorni a Torino indicano una variazione delle condizioni atmosferiche con un inizio settimana caratterizzato da cieli prevalentemente coperti e la possibilità di precipitazioni, seguito da una stabilizzazione con cieli sereni e temperature in aumento verso la metà della settimana.