Meteo: tregua sarà breve, nuova rimonta dell’Anticiclone Africano da metà settimana

Una perturbazione atlantica sta portando un netto cambiamento dello scenario meteorologico sull’Italia. Dopo un lungo periodo di dominio anticiclonico, caratterizzato da caldo intenso e afa diffusa, il meteo sta subendo una svolta significativa con l’arrivo di piogge, temporali e un progressivo calo termico, che dal nord si estenderà anche al centro-sud entro l’inizio della settimana.

L’arrivo di questa perturbazione porterà finalmente un clima più gradevole, col caldo che da essere molto intenso diverrà moderato, in linea con le medie stagionali. In alcune aree, le temperature potrebbero addirittura scendere di qualche grado al di sotto della norma. Questo scenario più fresco e instabile ci accompagnerà almeno fino a martedì, con residui di maltempo che colpiranno soprattutto le regioni meridionali.

Da metà settimana rinforzo dell’alta pressione e caldo in aumento

Il quadro generale cambierà nuovamente intorno a metà settimana, quando il vortice depressionario responsabile del peggioramento del tempo si sposterà verso est, dirigendosi verso la Grecia. Questo movimento permetterà una nuova rimonta dell’alta pressione sull’Italia, riportando condizioni di tempo stabile e un progressivo aumento delle temperature. L’afflusso di aria più calda di origine sub-tropicale farà sì che, nella seconda metà della settimana, le temperature tornino a salire, con valori che potrebbero superare nuovamente i 30 gradi, raggiungendo picchi di 33-35 gradi nelle zone interne, specialmente durante il weekend. Tornerà anche un po’ di afa, specie lungo le coste e in Pianura Padana.

L’alta pressione, pur garantendo un tempo ampiamente stabile e soleggiato, dovrebbe comunque concedere qualche episodio di instabilità nelle aree interne della penisola, con temporali di calore su arco Alpino e a tratti zone appenniniche. Questi temporali, seppur brevi e localizzati, potranno risultare intensi e provocare qualche grandinata.

Ma quanto durerà questa fase anticiclonica? Al momento, è difficile spingersi oltre il prossimo fine settimana con previsioni affidabili. I modelli a lungo termine non forniscono segnali chiari in tal senso. E’ plausibile comunque una continuazione del regime anticiclonico anche oltre il weekend, quindi negli ultimi giorni di agosto. Saranno necessari aggiornamenti nei prossimi giorni per confermare o smentire questo scenario. Continuate a seguirci su www.inmeteo.net!