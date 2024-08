Meteo Bologna, previsioni da Martedì 20 a Giovedì 22 Agosto

Meteo Bologna prossimi giorni 20 Agosto, 21 Agosto, 22 Agosto:

Il meteo previsto per i prossimi giorni a Bologna mostra un’alternanza di condizioni meteorologiche, con precipitazioni, nuvolosità e sereno. Ecco una panoramica dettagliata su cosa aspettarsi giorno per giorno.

Martedì, 20 Agosto 2024:

La giornata inizierà con cielo coperto e un aumento dell’umidità. A partire dalle prime ore del mattino, si prevede la comparsa di precipitazioni, con piogge leggere che potrebbero intensificarsi verso le 10:00 e le 11:00. Le temperature rimarranno piuttosto costanti, oscillando intorno ai 23-24°C durante la giornata. Il vento soffierà da ovest-nordovest con intensità variabile, mentre l’umidità raggiungerà il picco nelle prime ore del mattino per poi diminuire gradualmente nel corso della giornata.

Mercoledì, 21 Agosto 2024:

La giornata di mercoledì sarà caratterizzata da un cielo sereno e temperature in aumento. La notte sarà mite con un minimo di 20-22°C, mentre durante il giorno le temperature massime potrebbero superare i 30°C. Il vento soffierà da sud-sudovest con una leggera brezza, mentre l’umidità diminuirà costantemente durante l’arco della giornata, garantendo una sensazione di caldo meno afosa rispetto alla giornata precedente.

Giovedì, 22 Agosto 2024:

La giornata di giovedì vedrà un cielo prevalentemente sereno con la comparsa di nubi sparse nel corso della mattinata. Le temperature rimarranno elevate, con valori massimi intorno ai 30°C. Il vento sarà piuttosto debole, con direzione variabile, mentre l’umidità si manterrà su livelli accettabili, garantendo un clima gradevole nonostante il caldo.

In conclusione, le previsioni meteo per Bologna indicano un’iniziale instabilità con precipitazioni nella giornata di martedì, seguita da un miglioramento delle condizioni atmosferiche con cielo sereno e temperature in aumento per mercoledì e giovedì. È consigliabile prestare attenzione alle previsioni in continuo aggiornamento per pianificare al meglio le attività all’aperto e godersi al meglio queste giornate estive.