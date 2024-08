Meteo Catanzaro, previsioni da Martedì 20 a Giovedì 22 Agosto

Meteo Catanzaro prossimi giorni 20 Agosto, 21 Agosto, 22 Agosto: Temperatura in calo e cieli variabili

Il tempo a Catanzaro nei prossimi giorni sarà caratterizzato da una variazione delle condizioni meteorologiche. Analizziamo nel dettaglio le previsioni per ciascuna giornata.

Martedì, 20 Agosto 2024

Durante la notte e le prime ore del mattino, si prevede un cielo coperto con temperature intorno ai 24-27°C e un’umidità che oscillerà tra il 63% e il 78%. Il vento soffierà da ovest-nordovest con una velocità media compresa tra 5 e 24 km/h. Nel corso della giornata, il cielo si manterrà prevalentemente coperto con un’alternanza di nuvolosità e schiarite. Nel pomeriggio, si prevede un miglioramento con schiarite e temperature che si attesteranno intorno ai 29-30°C. Il vento sarà sempre proveniente da ovest con una velocità compresa tra 18 e 24 km/h.

Mercoledì, 21 Agosto 2024

Le condizioni meteorologiche di mercoledì saranno caratterizzate da cieli poco nuvolosi al mattino, con temperature iniziali intorno ai 22-27°C e umidità tra il 61% e l’81%. Il vento soffierà da ovest-nordovest con una velocità compresa tra 8 e 15 km/h. Nel corso della giornata, il cielo si manterrà poco nuvoloso con temperature che raggiungeranno i 30-31°C. Nel pomeriggio, è prevista la comparsa di nubi sparse con un aumento dell’umidità e una leggera diminuzione delle temperature. Il vento sarà sempre proveniente da ovest-nordovest con una velocità compresa tra 24 e 28 km/h.

Giovedì, 22 Agosto 2024

La giornata di giovedì sarà caratterizzata da un cielo prevalentemente sereno al mattino con temperature iniziali intorno ai 23-32°C e un’umidità tra il 53% e l’82%. Il vento soffierà da nord-nordovest con una velocità compresa tra 1 e 11 km/h. Nel corso della giornata, si prevede l’arrivo di nubi sparse e un aumento dell’umidità, con temperature che oscilleranno tra i 27 e i 32°C. Nel pomeriggio, il cielo si manterrà nuvoloso con temperature in calo e una diminuzione della velocità del vento. Il vento sarà sempre proveniente da sud con una velocità compresa tra 3 e 7 km/h.

In conclusione, i prossimi giorni a Catanzaro saranno caratterizzati da temperature in calo con cieli variabili e la comparsa di nubi sparse, specialmente giovedì. È consigliabile prestare attenzione alle previsioni meteo per essere preparati a eventuali cambiamenti nelle condizioni atmosferiche.