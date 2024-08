Meteo Genova, previsioni da Martedì 20 a Giovedì 22 Agosto

Meteo Genova prossimi giorni 20 Agosto, 21 Agosto, 22 Agosto: sereno con lievi variazioni

Le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Genova indicano condizioni generalmente serene con lievi variazioni nelle temperature e nella copertura nuvolosa.

Andiamo ora a esaminare nel dettaglio le previsioni per ciascuna giornata.

Martedì, 20 Agosto 2024

Durante la notte e le prime ore del mattino, il cielo sarà coperto con temperature intorno ai 23°C e un’umidità del 70%. Nel corso della mattinata, il cielo si schiarirà e il sole farà la sua comparsa, portando le temperature a salire gradualmente fino a raggiungere i 29°C nel primo pomeriggio. Nel primo pomeriggio, tuttavia, è prevista un aumento della copertura nuvolosa, che potrebbe portare a un leggero calo delle temperature. Nel tardo pomeriggio e la sera, il cielo si schiarirà nuovamente, e le temperature scenderanno gradualmente fino a raggiungere i 23°C. Il vento soffierà principalmente da nord-nordest con una velocità compresa tra i 10 e i 15 km/h.

Mercoledì, 21 Agosto 2024

La giornata di mercoledì si preannuncia serena con temperature stabili intorno ai 30°C. Durante la notte e le prime ore del mattino, il cielo sarà completamente sereno con temperature che si attesteranno intorno ai 22-23°C. Nel corso della giornata, il sole splenderà con intensità e il cielo rimarrà generalmente privo di nuvole, garantendo temperature piacevoli intorno ai 29-30°C. Il vento soffierà leggero, principalmente da nord-nordest con una velocità compresa tra 1 e 5 km/h, garantendo condizioni di ventilazione ottimali.

Giovedì, 22 Agosto 2024

Anche per giovedì sono previste condizioni di tempo stabile con cielo sereno o poco nuvoloso. Durante la notte, le temperature si manterranno intorno ai 25°C con un’umidità leggermente più elevata rispetto ai giorni precedenti. Nel corso della giornata, le temperature raggiungeranno i 30°C con una copertura nuvolosa variabile che non pregiudicherà il bel tempo. Il vento soffierà da nord con una velocità compresa tra 1 e 6 km/h, garantendo condizioni climatiche piacevoli per attività all’aperto.

In conclusione, le previsioni meteo per i prossimi giorni a Genova indicano un clima generalmente sereno e stabile, con temperature gradevoli e lievi variazioni nella copertura nuvolosa. Sia martedì che mercoledì che giovedì si prospettano quindi giornate ideali per godersi momenti all’aperto e trascorrere del tempo in modo piacevole.