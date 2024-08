Meteo Milano, previsioni da Martedì 20 a Giovedì 22 Agosto

Meteo Milano prossimi giorni 20 Agosto, 21 Agosto, 22 Agosto: variazioni delle condizioni atmosferiche

Le previsioni meteo per Milano dei prossimi giorni prevedono alcune variazioni significative nelle condizioni atmosferiche. Analizziamo nel dettaglio le previsioni per ciascuna giornata.

Martedì, 20 Agosto, 2024

Durante la prima parte della giornata, il cielo sarà prevalentemente coperto con un’umidità intorno al 90%. Nel corso della mattina, tuttavia, le nubi si diraderanno gradualmente, lasciando spazio a brevi momenti di sereno. Le temperature oscilleranno tra i 21.1°C e i 29.7°C, mentre il vento soffierà con intensità variabile dai 3 ai 12 km/h, provenendo principalmente da direzioni nord-occidentali e sud-occidentali.

Mercoledì, 21 Agosto, 2024

La giornata si preannuncia stabile e soleggiata, con poche nubi sparse e un’umidità costantemente inferiore al 80%. Le temperature oscilleranno tra i 20.3°C e i 31.1°C, con una leggera brezza proveniente principalmente da nord e nord-ovest con intensità variabile tra 1 e 7 km/h.

Giovedì, 22 Agosto, 2024

La giornata sarà caratterizzata da un aumento delle condizioni nuvolose e un’umidità che si manterrà intorno al 75-80%. Le temperature si attesteranno tra i 22°C e i 30.3°C, mentre il vento soffierà prevalentemente da direzioni orientali e sud-orientali con intensità tra i 3 e i 15 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Milano indicano un’iniziale instabilità seguita da un miglioramento delle condizioni atmosferiche, con temperature gradevoli e venti di modesta intensità. È consigliabile tenere d’occhio l’evoluzione del meteo per adattare al meglio le attività quotidiane.