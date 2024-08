Meteo Napoli, previsioni da Martedì 20 a Giovedì 22 Agosto

Martedì, 20 Agosto 2024

Il tempo a Napoli martedì inizierà coperto con temperature intorno ai 21°C e un’umidità dell’82%. Nel corso della mattinata è previsto un aumento della nuvolosità con temperature che raggiungeranno i 28,8°C. Nel pomeriggio il cielo sarà coperto con temperature intorno ai 29,4°C e un’umidità del 51%. La serata si presenterà poco nuvolosa con temperature inferiori ai 24°C, vento leggero e umidità intorno all’81%.

Mercoledì, 21 Agosto 2024

Mercoledì a Napoli il tempo sarà instabile con nuvolosità che aumenterà nel corso della notte, portando a piogge leggere e temperature intorno ai 22°C. Durante la mattinata il cielo sarà nuvoloso con temperature in aumento fino a toccare i 31,4°C. Nel pomeriggio la situazione meteo si manterrà instabile con nuvolosità e temperature intorno ai 30,5°C. La serata sarà caratterizzata da cielo poco nuvoloso, temperature intorno ai 23°C e umidità intorno all’80%.

Giovedì, 22 Agosto 2024

Giovedì sarà una giornata di serenità a Napoli, con cielo limpido e temperature in aumento fino a toccare i 35,8°C nel primo pomeriggio. Nel corso della giornata la nuvolosità aumenterà leggermente, portando a un cielo poco nuvoloso con temperature intorno ai 32°C. In serata il cielo si presenterà coperto con temperature intorno ai 24°C e un’umidità del 74%.

Con queste previsioni meteo dettagliate, potete pianificare le vostre attività per i prossimi giorni a Napoli. Siate preparati per variazioni del tempo e godetevi le giornate in base alle previsioni del meteo.