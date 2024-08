Meteo Palermo, previsioni da Martedì 20 a Giovedì 22 Agosto

**Meteo Palermo prossimi giorni 20 Agosto, 21 Agosto, 22 Agosto: clima variabile con aumento dell’umidità**

**Martedì, 20 Agosto 2024**

Il martedì a Palermo è previsto un inizio di giornata con cielo coperto e temperature attorno ai 25°C. L’umidità si manterrà intorno al 68% mentre il vento soffierà con una velocità compresa tra i 5 e gli 8 km/h provenendo prevalentemente da ovest e nord-ovest. Verso le 13:00 il cielo si schiarirà, diventando sereno con temperature che raggiungeranno i 28,9°C. Nel pomeriggio il cielo sarà poco nuvoloso con temperature in diminuzione fino a 26,5°C. La sera si presenterà con nubi sparse e temperature attorno ai 26,4°C. Il vento sarà debole proveniente principalmente da nord-ovest.

Le temperature massime si attesteranno intorno ai 29,1°C, mentre le minime si assesteranno intorno ai 24,9°C. L’umidità rimarrà costante intorno al 68%, con una leggera diminuzione nel corso della giornata. Il vento soffierà prevalentemente da ovest e nord-ovest con una velocità compresa tra i 5 e i 20 km/h.

**Mercoledì, 21 Agosto 2024**

Mercoledì, il clima a Palermo sarà caratterizzato da cielo poco nuvoloso con temperature iniziali di 25,5°C e un’umidità del 77%. Il vento soffierà leggero provenendo da ovest. Durante la giornata il cielo si manterrà poco nuvoloso con temperature in aumento, raggiungendo i 29,8°C verso mezzogiorno. Nel pomeriggio e la sera il cielo rimarrà poco nuvoloso con temperature in lieve calo e un aumento dell’umidità.

Le temperature massime si attesteranno intorno ai 29,8°C, mentre le minime si assesteranno intorno ai 24,8°C. L’umidità si manterrà intorno al 77%, diminuendo leggermente nel corso della giornata. Il vento soffierà prevalentemente da nord-ovest con una velocità compresa tra 1 e 15 km/h.

**Giovedì, 22 Agosto 2024**

Giovedì è previsto un cielo variabile a Palermo con nubi sparse e poco nuvoloso. Le temperature iniziali saranno di 25,9°C con un’umidità del 84%. Il vento soffierà leggero provenendo da sud-ovest. Durante la giornata il cielo si presenterà poco nuvoloso con temperature in aumento fino a 29,7°C verso mezzogiorno. Nel pomeriggio e la sera il cielo sarà caratterizzato da nubi sparse con temperature in lieve calo e un aumento dell’umidità.

Le temperature massime si attesteranno intorno ai 29,7°C, mentre le minime si assesteranno intorno ai 25,4°C. L’umidità si manterrà intorno all’84%, diminuendo leggermente nel corso della giornata. Il vento soffierà prevalentemente da nord-est con una velocità compresa tra 1 e 11 km/h.

Le previsioni meteo per i prossimi giorni a Palermo indicano un clima variabile con cielo poco nuvoloso e nubi sparse, temperature in aumento e un leggero aumento dell’umidità. Restate informati sulle previsioni per pianificare al meglio le vostre attività all’aperto.