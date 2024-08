Meteo Perugia, previsioni da Martedì 20 a Giovedì 22 Agosto

Meteo Perugia prossimi giorni 20 Agosto, 21 Agosto, 22 Agosto: Previste condizioni meteo variabili

Le previsioni meteo per i prossimi giorni a Perugia mostrano condizioni variabili con cielo coperto, nubi sparse e sereno. Analizziamo nel dettaglio le previsioni per ciascun giorno.

Martedì, 20 Agosto 2024

Durante le prime ore del giorno, ci si aspetta un cielo coperto con temperature intorno ai 18-19°C e un’umidità elevata attorno al 90%. Nel corso della giornata, le condizioni rimarranno simili con un lieve aumento della temperatura fino a 26-27°C e una diminuzione dell’umidità al 50-60%. Nel tardo pomeriggio, il cielo si libererà dalle nuvole, trasformandosi in nubi sparse con una leggera brezza proveniente da nord-nordest. Le temperature si manterranno intorno ai 25-26°C. La direzione del vento rimarrà costante a nord-nordest con una velocità media di 10-11 km/h.

Mercoledì, 21 Agosto 2024

La giornata inizierà con cielo poco nuvoloso, temperature di 17-19°C e un’umidità alta attorno al 95%. Durante la mattinata, il cielo si libererà e il sole splenderà con temperature in costante aumento fino a toccare i 30°C nel primo pomeriggio con un’umidità intorno al 40%. Nel tardo pomeriggio, il cielo si manterrà sereno con temperature attorno ai 27-29°C e un’umidità del 50-60%. La direzione del vento sarà costante a nord-nordest con una velocità variabile tra i 10 e i 15 km/h.

Giovedì, 22 Agosto 2024

La giornata inizierà con cielo sereno e temperature intorno ai 19-20°C con un’umidità del 85-90%. Durante la mattinata, il cielo si manterrà poco nuvoloso con temperature in costante aumento fino a superare i 30°C nel primo pomeriggio, accompagnate da un’umidità del 40-50%. Nel tardo pomeriggio, il cielo si libererà dalle nuvole, trasformandosi in sereno con temperature attorno ai 28-30°C e un’umidità del 50-60%. La direzione del vento sarà costante a est-nordest con una velocità variabile tra i 10 e i 14 km/h.

Le previsioni meteo per i prossimi giorni a Perugia indicano una variazione delle condizioni atmosferiche, passando da cielo coperto a sereno, con temperature in costante aumento. È consigliabile tenere d’occhio le previsioni per eventuali aggiornamenti, ma nel complesso ci si può aspettare una leggera instabilità atmosferica seguita da giornate soleggiate e temperature gradevoli.