Meteo Potenza, previsioni da Martedì 20 a Giovedì 22 Agosto

Meteo Potenza prossimi giorni 20 Agosto, 21 Agosto, 22 Agosto: variazioni climatiche e temporali in arrivo

Le previsioni meteo per i prossimi giorni a Potenza mostrano variazioni significative delle condizioni atmosferiche. Analizziamo nel dettaglio le previsioni per ogni giorno, fornendo informazioni dettagliate sul tempo previsto in diverse fasce orarie e sulle temperature, l’umidità e il vento.

Martedì, 20 Agosto 2024

Durante le prime ore del giorno, il cielo sarà parzialmente coperto con un’umidità intorno al 90%. La temperatura si attesterà intorno ai 15-16°C con una leggera brezza proveniente da sud-sudovest. Nel corso della mattinata, le nuvole sparse si dissiperanno, portando a un cielo parzialmente nuvoloso con temperature in aumento fino a raggiungere i 25-26°C. Nel pomeriggio, è prevista la comparsa di piogge e temporali, con un significativo aumento dell’umidità e una diminuzione delle temperature. Il vento sarà moderato proveniente da diverse direzioni, prevalentemente da est. In serata, il cielo sarà nuvoloso con la possibilità di nebbia, e le temperature si manterranno intorno ai 17-18°C.

Mercoledì, 21 Agosto 2024

La giornata inizierà con un cielo poco nuvoloso e un’umidità elevata. Le temperature si manterranno intorno ai 17-18°C con una leggera brezza proveniente da ovest-sudovest. Nel corso della mattinata, il cielo si coprirà progressivamente, portando a un aumento dell’umidità e delle nuvole. Le temperature aumenteranno fino a raggiungere i 25-26°C. Nel pomeriggio, il cielo sarà coperto con un’umidità intorno al 60% e una leggera brezza proveniente da nord-nordovest. In serata, il cielo si presenterà nuvoloso con temperature intorno ai 18-19°C.

Giovedì, 22 Agosto 2024

Durante le prime ore del giorno, il cielo sarà parzialmente nuvoloso con un’umidità variabile. Le temperature si manterranno intorno ai 17-18°C con una leggera brezza proveniente da ovest-nordovest. Nel corso della mattinata, il cielo si libererà dalle nuvole, portando a un aumento delle temperature fino a 26-28°C. Nel pomeriggio, il cielo sarà sereno con un’umidità intorno al 50%, e il vento sarà moderato proveniente da nord-nordest. In serata, il cielo si manterrà sereno con temperature intorno ai 20-21°C.

Le previsioni meteo per i prossimi giorni a Potenza indicano variazioni significative delle condizioni atmosferiche, con l’arrivo di temporali, piogge e un aumento dell’umidità. È consigliabile prestare attenzione alle condizioni meteorologiche in evoluzione e prendere le opportune precauzioni.