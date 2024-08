Meteo: verso ritorno dell’Alta Pressione, ecco che temperature toccheremo fino al weekend

Dopo giorni di caldo intenso e afa soffocante, il nostro paese sta vivendo finalmente una tregua. In queste ore infatti una perturbazione di origine atlantica sta attraversando il bacino del Mediterraneo, portando con sé una diffusa instabilità atmosferica che si sta facendo sentire in molte regioni d’Italia. Piogge e temporali sparsi stanno interessando soprattutto il Centro-Sud, mentre le temperature sono già calate considerevolmente rispetto ai giorni scorsi, e potranno abbassarsi ancora un po’ soprattutto al Sud fino a domani. Questo gradito refrigerio è dovuto all’afflusso di aria più fresca proveniente dall’Atlantico, che sta sostituendo di fatti la calura africana delle ultime settimane.

Questa fase di instabilità meteorologica persisterà fino a martedì 20 agosto, con altri temporali previsti domani principalmente nelle aree interne del Meridione. Questi fenomeni temporaleschi, seppur localizzati, potrebbero essere accompagnati da forti rovesci e occasionali grandinate.

A seguire, il vortice depressionario che sta causando questa ondata di maltempo si sposterà ulteriormente verso levante. Entro la giornata di mercoledì 21 agosto, la perturbazione abbandonerà definitivamente la nostra penisola, lasciando spazio a una nuova espansione dell’alta pressione. Il rinforzo di quest’ultima garantirà un ritorno a condizioni meteorologiche più stabili e ampiamente soleggiate su tutto il territorio nazionale da metà settimana in avanti.

Questa stabilizzazione atmosferica avrà come conseguenza anche un nuovo aumento delle temperature. Già a partire da metà settimana, il caldo tornerà gradualmente a farsi sentire, diventando via via più intenso fino al prossimo fine settimana. L’apporto di aria calda di matrice sub-tropicale africana farà risalire i termometri su valori nuovamente elevati, con punte di 33-35 gradi previste soprattutto nelle zone interne del Centro-Sud, in particolare nelle aree tirreniche e, a tratti, anche nella Pianura Padana, specie in Emilia-Romagna. Sono comunque scongiurati i picchi estremi dei giorni scorsi, ovvero i 38-40 gradi registrati in molte regioni.

L’anticiclone che ci interesserà nei prossimi giorni inoltre non sarà eccessivamente solido: l’intrusione di correnti lievemente più fresche in quota di origine atlantica potrebbero favorire lo sviluppo di qualche temporale di calore, soprattutto sui rilievi alpini e appenninici, in maniera particolare tra sabato e domenica. Si tratterà comunque di fenomeni brevi e localizzati, che non intaccheranno significativamente il quadro meteorologico generale, improntato su caldo e sole.

Nei prossimi aggiornamenti si entrerà maggiormente nei dettagli, ma una cosa è certa: dopo questa breve tregua, ci aspetta un nuovo ritorno del caldo estivo. Durerà a lungo anche questa volta? Forse no.. perché per la prossima settimana si intravede un possibile peggioramento di stampo atlantico, ma ne riparleremo prossimamente.