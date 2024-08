Tragedia in Sicilia: affonda barca a vela per il maltempo, diversi dispersi

Un tragico incidente marittimo si è verificato all’alba di oggi nelle acque del Palermitano, quando una barca a vela di circa 50 metri è affondata al largo di Porticello, in provincia di Palermo. L’imbarcazione, che trasportava 22 persone, è stata sopraffatta dalle condizioni meteorologiche avverse, affondando intorno alle ore 5 del mattino.

L’imbarcazione sarebbe affondata a causa delle forti raffiche di vento che si sono abbattute sulla zona causando mare mosso. Delle 22 persone a bordo, 15 sono state prontamente soccorse dalle motovedette della Guardia Costiera e dai vigili del fuoco, intervenuti immediatamente sul luogo dell’incidente. Altre 7 risultano tutt’ora disperse e si teme per la loro sorte.

I sommozzatori dei vigili del fuoco si sono già immersi per tentare di raggiungere il relitto dell’imbarcazione, che giace a 49 metri di profondità a circa mezzo miglio dalla costa. Le operazioni di ricerca sono in corso e si attendono aggiornamenti dalle autorità. I superstiti invece sono stati portati in salvo e stanno ricevendo assistenza dalle squadre di soccorso, che includono anche i Carabinieri, il personale del 118 e la Protezione Civile.

Questo drammatico episodio mette in evidenza ancora una volta l’importanza di monitorare attentamente le condizioni meteorologiche prima di intraprendere qualsiasi attività in mare, specialmente durante periodi di maltempo. Le autorità marittime raccomandano ai navigatori di prestare la massima attenzione e di non sottovalutare mai i pericoli che il mare può riservare, anche in tratti di costa considerati generalmente sicuri.