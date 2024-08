Un’altra giovane donna colpita da un fulmine sulla costa abruzzese

Un nuovo caso di un incidente causato da un fulmine arriva dalla costa abruzzese. Una giovane donna, una turista di 38 anni, è stata vittima di una folgorazione indiretta mentre si trovava nei pressi di Tortoreto, lungo il litorale teramano.

L’incidente si è verificato nel pomeriggio di ieri, durante un forte temporale che ha colpito l’area. La donna è stata soccorsa immediatamente dal personale sanitario, che l’ha trasportata d’urgenza all’ospedale di Teramo in codice giallo. Nonostante l’iniziale apprensione, le sue condizioni sono stabili e non destano particolari preoccupazioni, anche se ha riportato parestesie e lievi ustioni dovute alla scarica elettrica.

Questo episodio si aggiunge a una serie di incidenti simili che hanno interessato la costa abruzzese nelle ultime settimane. Solo pochi giorni fa, un fulmine ha causato la morte di Pamela Di Lorenzo, una giovane donna che si trovava sulla spiaggia di Alba Adriatica. Questo tragico evento ha scosso la comunità locale e ha portato alla luce la necessità di una maggiore consapevolezza sui rischi associati ai temporali estivi.

Gli esperti meteo ricordano che i temporali estivi, sebbene spesso brevi, possono essere estremamente pericolosi a causa della loro intensità e della presenza di fulmini. La folgorazione indiretta, come quella che ha colpito la turista a Tortoreto, avviene quando una persona viene raggiunta dalla scarica elettrica non direttamente dal fulmine, ma attraverso il suolo o oggetti conduttori nelle vicinanze. In questi casi la persona coinvolta può salvarsi, ma va in contro a danni e ferite che possono essere anche molto gravi.